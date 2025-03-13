Як соцмережі реагують на невідомий об'єкт у небі над столицею – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про невідомий об'єкт

У мережі з'явилося відео, яке зафіксувало проліт загадкового об'єкта. За даними очевидців, у цей момент було чутно вибух. Однак невідомо, чи пов'язаний він з об'єктом у небі.

Існує декілька припущень, що це може бути:

метеор – космічна частинка (метеороїд) увійшла в атмосферу Землі та згоріла, залишаючи за собою яскравий слід на небі. У народі це також називають "падаючою зіркою".

– космічна частинка (метеороїд) увійшла в атмосферу Землі та згоріла, залишаючи за собою яскравий слід на небі. У народі це також називають "падаючою зіркою". супутник – можливо один із супутників на орбіті Землі вийшов з ладу та почав розпадатися.

– можливо один із супутників на орбіті Землі вийшов з ладу та почав розпадатися. ракета – якщо об'єкт горить, рухається нерівномірно і розпадається на частини, це може бути ракета, що знижується або її уламки після перехоплення системами ППО. Однак варто зазначити, що радіолокаційно швидкісних цілей над Києвом не фіксувалося. Балістика була по Сумщині і зникла в її межах.

– якщо об'єкт горить, рухається нерівномірно і розпадається на частини, це може бути ракета, що знижується або її уламки після перехоплення системами ППО. Однак варто зазначити, що радіолокаційно швидкісних цілей над Києвом не фіксувалося. Балістика була по Сумщині і зникла в її межах. НЛО – ця версія найбільше сподобалася користувачам соцмереж. Можливо, представники позаземних цивілізацій також не витримали всього того абсурду, що відбувається останнім часом?

Зверніть увагу! Жодна з цих версій не є офіційною! Це лише припущення, які люди висловлюють у соцмережах.

Що помітили у небі над Києвом: дивіться відео

Реакція соцмереж

У соцмережах реакція людей розділилася. Одні переконані, що це було НЛО, а інші стверджують, що це – ракета.



Українське ППО вдарила по НЛО / Скриншот із соцмереж



Як українські захисники реагують на НЛО / Скриншот із соцмереж



НЛО – це вже норма / Скриншот із соцмереж



Є й ті, хто все проспали / Скриншот із соцмереж



Соцмережі радіють / Скриншот із соцмереж



Це вже другий за два роки метеор / Скриншот із соцмереж



Соцмережі висловлюють припущення, що це могло бути / Скриншот із соцмереж