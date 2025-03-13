Как соцсети реагируют на неизвестный объект в небе над столицей – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о неизвестном объекте

В сети появилось видео, которое зафиксировало пролет загадочного объекта. По данным очевидцев, в этот момент был слышен взрыв. Однако неизвестно, связан ли он с объектом в небе.

Существует несколько предположений, что это может быть:

метеор – космическая частица (метеороид) вошла в атмосферу Земли и сгорела, оставляя за собой яркий след на небе. В народе это также называют "падающей звездой".

– космическая частица (метеороид) вошла в атмосферу Земли и сгорела, оставляя за собой яркий след на небе. В народе это также называют "падающей звездой". спутник – возможно один из спутников на орбите Земли вышел из строя и начал распадаться.

– возможно один из спутников на орбите Земли вышел из строя и начал распадаться. ракета – если объект горит, движется неравномерно и распадается на части, это может быть снижающаяся ракета, или ее обломки после перехвата системами ПВО. Однако стоит отметить, что радиолокационно скоростных целей над Киевом не фиксировалось. Баллистика была по Сумщине и исчезла в ее пределах.

– если объект горит, движется неравномерно и распадается на части, это может быть снижающаяся ракета, или ее обломки после перехвата системами ПВО. Однако стоит отметить, что радиолокационно скоростных целей над Киевом не фиксировалось. Баллистика была по Сумщине и исчезла в ее пределах. НЛО – эта версия больше всего понравилась пользователям соцсетей. Возможно, представители внеземных цивилизаций также не выдержали всего того абсурда, что происходит в последнее время?

Обратите внимание! Ни одна из этих версий не является официальной! Это всего лишь предположения, которые люди высказывают в соцсетях.

Что заметили в небе над Киевом: смотрите видео

Реакция соцсетей

В соцсетях реакция людей разделилась. Одни убеждены, что это было НЛО, а другие утверждают, что это – ракета.



Украинское ПВО ударило по НЛО / Скриншот из соцсетей



Как украинские защитники реагируют на НЛО / Скриншот из соцсетей



НЛО – это уже норма / Скриншот из соцсетей



Есть и те, кто все проспали / Скриншот из соцсетей



Соцсети радуются / Скриншот из соцсетей



Это уже второй за два года метеор / Скриншот из соцсетей



Соцсети высказывают предположения, что это могло быть / Скриншот из соцсетей