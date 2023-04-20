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Зверніть увагу Метеор чи супутник: що справді могло спричинити спалах над Києвом

Гучні звуки, спалах та сирени: що трапилося у Києві

Близько 22:30 мешканці Києва та області стали свідками потужного яскравого спалаху та гучного звуку, який його супроводжував. У мережі згодом з'явилися кадри, на яких видно спалах.

Спалах у Києві: дивіться відео

Одразу після спалаху в Києві та області оголосили повітряну тривогу, а в Київській ОВА заявили про виявлення повітряної цілі над областю.

До речі, спалах бачили і в Білорусі, зокрема в місті Гомель.

Метеор чи супутник: що кажуть офіційні представники влади

Спалах одразу ж викликав хвилю мемів та жартів у мережі, зокрема про НЛО чи про те, що це українські воїни з ЗРК Patriot, який тільки на передодні прибув до України, випадково "збили" чийсь супутник.

Тим часом почали з'являтися перші коментарі від представників влади. Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що попередньо причиною спалаху стало падіння супутника NASA. За його словами, саме тому спрацювала система оповіщення про повітряну загрозу – щоб уламки не завдали шкоди людям.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат тоді відзначив, що підтвердити інформацію про падіння супутника у відомстві не можуть. Згодом же Повітряні сили опублікували офіційне повідомлення, у якому відзначили, що спалах спричинив або супутник, або метеорит.

До слова, Повітряні сили не пройшли повз хвилі мемів, яка здійнялася у мережі, тому у повідомленні також звернулися до українців з проханням не використовувати офіційну символіку Повітряних сил для їх створення.

Чому серед версій супутник та чи міг він впасти над Україною

Інцидент у Києві співпав з іншою подією – очікуваним падінням супутника RHESSI, який з 2002 по 2018 роки вивчав викиди енергії та плазми на Сонці. Після виведення з експлуатації він ще 5 років перебував у відкритому космосі. Експерти спрогнозували приблизний час падіння о 4:30 за Києвом 20 квітня, однак похибка – плюс-мінус 16 годин. Тому спалах у небі над Києвом вписався у цей часовий проміжок.

Однак світній проєкт про космос Alpha Centauri опираючись на дані сайту Satflare відзначив, що супутник не міг впасти над Україною, оскільки траєкторія його руху зовсім інша – від Океанії, через Південну Америку до Африки, звідти – на Близький Схід та до Китаю, а далі знову до Океанії. Тобто найближче цей супутник тоді, коли пролітає над Саудівською Аравією та Іраком.

Траєкторія руху супутника довкола Землі / Скриншот

Та й, крім того, за даними цього ж порталу, станом на 2:30 цей супутник ще не увійшов в атмосферу Землі. Тому, ймовірно, спалах над Києвом спричинив не супутник.

У коментарі Суспільному аналітик із питань космосу, ексрадник голови Державного космічного агенства Андрій Колесник також відзначив, що над Києвом не міг бути супутник NASA. За його словами, спалах супроводжував вибух, чого б точно не було при падінні уламків супутника. Тому, за його словами, це був таки метеорит або інший об'єкт.