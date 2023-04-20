Так, розрахункове місце епіцентру вибуху перебуває у Київській області. Ймовірно, це пов'язане з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.
Важливо Чи міг над Києвом падати американський супутник: що кажуть у NASA
В Україні сталася високоенергетична акустична подія
О 21:57 19 квітня також на території України зафіксували високоенергетичну акустичну подію.
Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери,
– розповіли у Головному центрі спеціального контролю.
Наразі вся інформація уточнюється.
В Україні зафіксували високоенергетичну акустичну подію / Скриншот
Спалахи у Києві 19 квітня: що відомо
- 19 квітня у Києві та області оголошували повітряну тривогу. До цього мешканці столиці розповіли, що бачили яскравий спалах у небі та чули гучні звуки.
- Глава КМВА Сергій Попко прокоментував ситуацію і зауважив, що, за попередньою інформацією, сталося це через падіння на Землю супутника NASA. Задля уникнення жертв оголошували повітряну тривогу.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у відомстві не могли підтвердити дані про падіння супутника. Водночас він зауважив, що обставини події з'ясовують.
- Згодом Ігнат наголосив, що у момент спалаху над Києвом система ППО не працювала.
- У NASA прокоментували це та пояснили, чи міг спалах, який бачили у Києві, бути спричинений падінням супутника. За їхніми даними, причиною спалаху може бути зовсім не супутник.
- Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив журналістам, що на момент спалаху супутник перебував на орбіті. Ба більше, упродовж ночі він мав би повернутися до атмосфери Землі.
- Маргетта додав, що NASA та Міністерство оборони США й надалі відстежуватимуть RHESSI.
- 24 Канал зібрав кумедні та цікаві реакції на спалах, який стався у Києві 19 квітня. Твітер заполонило кілька сотень нових мемів.