Так, розрахункове місце епіцентру вибуху перебуває у Київській області. Ймовірно, це пов'язане з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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В Україні сталася високоенергетична акустична подія

О 21:57 19 квітня також на території України зафіксували високоенергетичну акустичну подію.

Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери,

– розповіли у Головному центрі спеціального контролю.

Наразі вся інформація уточнюється.



В Україні зафіксували високоенергетичну акустичну подію / Скриншот

Спалахи у Києві 19 квітня: що відомо