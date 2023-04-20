Так, расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По всей вероятности, это связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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В Украине произошло высокоэнергетическое акустическое событие

В 21:57 19 апреля также на территории Украины зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие.

Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы,

– рассказали в Главном центре специального контроля.

В настоящее время вся информация уточняется.



В Украине зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие / Скриншот

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