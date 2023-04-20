Так, расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По всей вероятности, это связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.
Важно Мог ли над Киевом падать американский спутник: что говорят в NASA
В Украине произошло высокоэнергетическое акустическое событие
В 21:57 19 апреля также на территории Украины зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие.
Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы,
– рассказали в Главном центре специального контроля.
В настоящее время вся информация уточняется.
В Украине зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие / Скриншот
Вспышки в Киеве 19 апреля: что известно
- 19 апреля в Киеве и области объявляли воздушную тревогу. До этого жители столицы рассказали, что видели яркую вспышку в небе и слышали громкие звуки.
- Глава КГВА Сергей Попко прокомментировал ситуацию и заметил, что, по предварительной информации, произошло это из-за падения на Землю спутника NASA. Во избежание жертв объявляли воздушную тревогу.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ведомстве не могли подтвердить данные о падении спутника. В то же время он отметил, что обстоятельства происшествия выясняются.
- Позже Игнат подчеркнул, что в момент вспышки над Киевом система ПВО не работала.
- В NASA прокомментировали это и объяснили, могла ли вспышка, которую видели в Киеве, быть вызвана падением спутника. По их данным, причиной вспышки может быть совсем не спутник.
- Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил журналистам, что в момент вспышки спутник находился на орбите. Более того, в течение ночи он должен вернуться в атмосферу Земли.
- Маргетта добавил, что NASA и Министерство обороны США будут и дальше отслеживать RHESSI.
- 24 Канал собрал забавные и интересные реакции на вспышку, которая произошла в Киеве 19 апреля. Твитер заполонило несколько сотен новых мемов.