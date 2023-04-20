В NASA прокомментировали это и объяснили, могла ли вспышка, которую видели в Киеве, быть вызвана падением спутника. По их данным, причиной вспышки может быть совсем не спутник.

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NASA отрицает падение спутника

Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил журналистам, что к моменту вспышки спутник находился на орбите. Более того, в течение ночи он должен был вернуться в атмосферу Земли.

Заметим, что о падении спутника заговорили не случайно. На неделе в NASA объявили, что вышедший из эксплуатации 270-килограммовый спутник снова войдет в атмосферу в среду 19 апреля. Космический аппарат RHESSI использовали для наблюдения за солнечными вспышками. Его запустили на низкую околоземную орбиту еще в 2002 году. Вывели же из эксплуатации объект в 2018 году.

Маргетта добавил, что NASA и Министерство обороны США и в дальнейшем будут отслеживать RHESSI.

Что известно о вспышке в Киеве