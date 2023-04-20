В NASA прокомментировали это и объяснили, могла ли вспышка, которую видели в Киеве, быть вызвана падением спутника. По их данным, причиной вспышки может быть совсем не спутник.
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NASA отрицает падение спутника
Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил журналистам, что к моменту вспышки спутник находился на орбите. Более того, в течение ночи он должен был вернуться в атмосферу Земли.
Заметим, что о падении спутника заговорили не случайно. На неделе в NASA объявили, что вышедший из эксплуатации 270-килограммовый спутник снова войдет в атмосферу в среду 19 апреля. Космический аппарат RHESSI использовали для наблюдения за солнечными вспышками. Его запустили на низкую околоземную орбиту еще в 2002 году. Вывели же из эксплуатации объект в 2018 году.
Маргетта добавил, что NASA и Министерство обороны США и в дальнейшем будут отслеживать RHESSI.
Что известно о вспышке в Киеве
- Поздним вечером 19 апреля в Киеве и области объявили воздушную тревогу. За несколько минут до этого жители столицы сообщили о том, что видели яркую вспышку в небе и слышали громкие звуки.
- Впоследствии глава КМВА Сергей Попко прокомментировал ситуацию. Он отметил, что, по предварительной информации, произошло это из-за падения на Землю спутника NASA. И что во избежание жертв объявили воздушную тревогу.
- Добавим, что около 23:00 объявили об отбое воздушной тревоги. Таким образом, сообщили о том, что угроза с неба миновала.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал комментарий. По состоянию на 23:30 в ведомстве не могли подтвердить данные о падении спутника. В то же время он отметил, что обстоятельства происшествия выясняются.
- В этом материале мы собрали все, что известно о вероятном падении спутника в Киеве. Мы проанализировали ситуацию, а также собрали реакции представителей власти по этому поводу.