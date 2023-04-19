Именно поэтому в Киеве сработали сирены. Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Напомним Над Киевом была яркая вспышка: объявляли тревогу

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили через спутник

Сергей Попко сообщил, что воздушный объект, упавший в пределах столицы, вызвал яркую вспышку. Его, к слову, начали бурно обсуждать в сети. Падение произошло около 22:00.

Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков – была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала,

– сообщил Попко.

В то же время в комментарии Суспільному представителю Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату заявил, что по состоянию на 23:30 информацию о падении спутника подтвердить не могут, но обстоятельства происшествия выясняют.

Однако стоит отметить, что почти одновременно с жителями Киева, вспышку видели и в Беларуси, в частности, в Гомеле.