Их создали настолько много, что если бы действительно прилетели инопланетяне, то они просто не успевали бы все их посмотреть. 24 Канал собрал забавные и интересные реакции на вспышку, которая произошла в Киеве 19 апреля. И пока мы готовили эту новость, твиттер заполонило еще несколько сотен новых мемов.

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Шутки об инопланетянах не заканчиваются

Конечно, большинство мемов касались связи с внеземными существами. Оно и не удивительно, ведь поскольку эта вспышка не была связана с ракетными или дроновыми атаками, то единственная версия, которую можно было бы как-то связать со вспышкой, касалась именно НЛО.

Языковой вопрос актуален всегда. Даже когда речь идет о встрече с инопланетянами. К слову, узнали кадр из популярного фильма?



Инопланетян просят говорить на государственном языке / Скриншот

Как говорится, тема встречи с инопланетянами раскрыта не полностью. Зачем нам "Симпсоны"? Наши мультики о казаках тоже содержат пророческие прогнозы. Вот, к примеру, еще раньше создатели прочили нам встречу с внеземными существами.



Встречу с инопланетянами пророчили в мультфильме / Скриншот



Еще один забавный мем о встрече с инопланетянами / страница Мелании Подоляк

Если мы уже заговорили об оружии, то не обошлось и без забавного мема, посвященного ему. Ведь кто знает, чем там владеют инопланетяне. Возможно, у них есть нечто, что позволит создать океан вместо России.



Инопланетян просят дать оружие / Фото из сети

Если же внеземные существа не могут дать нам оружие, то могут хотя бы уничтожить Крымский мост. Мы ведь немного просим. Вот совсем немного.



Инопланетян просят ударить по Крымскому мосту / Фото из сети

Вернемся к языковому вопросу. Важно, чтобы инопланетяне были с нами на одной волне. Неудивительно, что шутка о "скажи паляницю" органично вписалась в эту ситуацию.



Инопланетян просят сказать "Паляниця" / Фото из сети

Какие вам еще нужны доказательства того, что в Киев прилетал НЛО? Нам кажется, что это уже железный довод.



В Киеве сняли на дороге НЛО / Фото из сети

А потом уже Владимир Зеленский снимал очередное видеообращение рядом с НЛО. А что? Может себе позволить.



Зеленский снялся возле НЛО / Фото из сети

В сеть выложили момент с десантом НЛО: смотрите видео

В Воздушных силах отчитались о проделанной работе и сделали важное предупреждение для инопланетян.



ПВО уничтожило НЛО над Киевом / Фото из сети



Выезд внеземным существам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен / Фото из сети



Если бы Золкин имел возможность пообщаться с НЛО / Фото из сети



Наконец-то стало понятно, откуда готовилось "нападение" / Фото из сети



Киев после визита НЛО выглядит так / Фото из сети



Тракторная бригада ВСУ работает по полной / Фото из сети



Тем временем по Киеву разыскивают Альфа / Фото из сети



А также рассказывают, в чем встречать инопланетян.

Не могли удержаться от шуток о том, что в Украину прилетел Терминатор и тоже разгуливает по столице. Надеемся, он уже успел найти форму и БТР и отправился на фронт, чтобы уничтожать врага.



В сети шутят о визите Терминатора / Фото из сети



Еще немного реакций на яркую вспышку в Киеве / Фото из сети

И просто очень хорошая иллюстрация произошедшего:

Напоследок оставляем свеженький мем. В нем отреагировали на заявление NASA о том, что сияние произошло не из-за падения спутника. Тогда это еще раз подтверждает гипотезу пользователей сети, которую они озвучивали поздно вечером 19 апреля.

*это шутка, ни редакция 24 Канала, ни пользователи сети не имели целью оскорбить чувства верующих.



Реакция сети на яркую вспышку в Киеве / Фото из сети