У Повітряних силах кажуть, що спалах могло спричинити падіння об'єкта з космосу – метеорита або ж супутника. Чому виникла плутанина та яка версія більш ймовірна – розбирався 24 Канал.

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Чому взагалі говорять про супутник

Річ у тім, що подія, яка трапилася у Києві ввечері 19 квітня, співпала з прогнозованим падінням супутника NASA. Супутник RHESSI з 2002 по 2018 роки вивчав викиди енергії та плазми на Сонці. Після виведення з експлуатації він ще 5 років перебував у відкритому космосі.

Прогнозованим часом падіння була 4:30 ранку за київським часом 20 квітня – але з похибкою у плюс-мінус 16 годин. Тобто спалах у Києві, який був близько 22:30 19 квітня, вписується в цей часовий проміжок.

Вага супутника становить 270 кілограмів, але в NASA відзначали, що більша частина конструкції згорить після входження в атмосферу і тільки деякі уламки полетять униз.

Інша траєкторія: експерти заперечують можливість падіння супутника

Після інциденту голова КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, у межах Києва впав супутник і саме через це спрацювали сирени в столиці та в області.

Після того, як інформація про супутник почала ширитися мережею, освітній проєкт про космос Alpha Centauri опублікував повідомлення, в якому йдеться, що траєкторія падіння супутника NASA зовсім інша і її можна відстежити на спеціальному ресурсі.

Крім того, за даними цього сайту, супутник станом на 0:50 20 квітня ще не входив в атмосферу Землі. Тобто падіння ще не було. Станом на цей же час ймовірним місцем падіння є Тихий океан, а сам супутник найближче до України пролітає в районі Саудівської Аравії.



Траєкторія руху супутника NASA, який має впасти на Землю / Скриншот

З цього факту випливає, що мешканці Київщини та півдня Білорусі бачили спалах не від падіння супутника, а, ймовірно, метеор.

До слова, у коментарі Суспільному аналітик із питань космосу, ексрадник голови Державного космічного агенства Андрій Колесник відзначив, що спалах супроводжував вибух, чого б точно не було при падінні уламків супутника. Тому, за його словами, це був таки метеорит або інший об'єкт.