У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що яскравий спалах спричинило падіння об'єкта. За попередньою інформацією, це або супутник, як говорили раніше в КМВА, або ж метеорит.

Зверніть увагу Яскравий спалах у Києві: у межах столиці, ймовірно, впав супутник NASA, – КМВА

Повітряні сили звернулися до українців

У Повітряних силах наголосили, що загрози атаки з боку ворога в напрямку столиці зараз немає, але сили ППО завжди напоготові. Водночас на південно-східному напрямку повітряне командування "Схід" відпрацьовує по іранських дронах-камікадзе. Про результат цієї роботи обіцяють розповісти після завершення тривоги.

Також у командуванні Повітряних сил не оминули увагою народну творчість українців, які вже створили хвилю мемів про спалах у столиці. Серед мемів було й зображення з офіційною символікою Повітряних сил та напис "знищено НЛО".

Прохання не використовувати офіційну символіку Повітряних сил для створення мемів на радість ворогу,

– наголосили у повідомленні.