В Воздушных силах ВСУ отметили, что яркая вспышка повлекла за собой падение объекта. По предварительной информации, это либо спутник, как говорили ранее в КМВА, либо метеорит.

Обратите внимание Яркая вспышка в Киеве: в пределах столицы, вероятно, упал спутник NASA, – КМВА

Воздушные силы обратились к украинцам

В Воздушных силах подчеркнули, что угрозы атаки со стороны врага в направлении столицы сейчас нет, но силы ПВО всегда готовы. В то же время на юго-восточном направлении воздушное командование "Восток" отрабатывает по иранским дронам-камикадзе. О результате этой работы обещают рассказать по завершении тревоги.

Также в командовании Воздушных сил не обошли вниманием народное творчество украинцев, уже создавших волну мемов о вспышке в столице. Среди мемов было и изображение с официальной символикой Воздушных сил и надпись "уничтожено НЛО".

Просьба не использовать официальную символику Воздушных сил для создания мемов на радость врагу,

– отметили в сообщении.

Напомним, вечером 19 апреля за жители Киева увидели яркую вспышку. Также вспышку заметили и в Беларуси. В КМВА заявили о возможном падении спутника NASA.