Пролити світло на ситуацію взявся речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, чи пов'язаний яскравий спалах 19 квітня з роботою ППО у Києві в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Повітряні сили не працювали, це однозначно. На цьому напрямку. У Києві усі спостерігали таке незвичне явище, яке вже набуло широкого поширення у вигляді мемів,

– зауважив Ігнат.

Водночас він додав, що на використання символіки для створення мемів Повітряних сил у командуванні відреагували не дуже добре. Юрій Ігнат закликав поважати символіку цього виду військ.