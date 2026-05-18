Трамп і ШІ: навіщо він публікує згенеровані картинки?

Дональд Трамп уже кілька років активно використовує зображення, створені штучним інтелектом, як частину своєї публічної комунікації та політичного образу. Особливо помітною ця тенденція стала після запуску його соцмережі Truth Social, де він регулярно публікує меми, колажі та ШІ-зображення із собою у центрі сюжету. Для Трампа це не просто гумор або інтернет-контент – це інструмент політичного брендингу, провокації та привернення уваги, як проаналізував 24 Канал.

Дивіться також Жодної живої душі: місцева газета у США виявилась штучним інтелектом, що імітував журналістів

Серед найвідоміших прикладів – ШІ-зображення Трампа в образі Папи Римського. У 2025 році він опублікував картинку, де був одягнений у папські шати, з митрою та хрестом. Пізніше Білий дім навіть поширив це зображення у соцмережах. Воно викликало критику серед католиків та релігійних діячів, які назвали публікацію неповагою до церкви.

Ще більш скандальною стала історія 2026 року, коли Трамп поширив зображення себе як Ісуса Христа або "цілителя". На картинці він стояв у білому вбранні, клав руку на хворого чоловіка та ніби випромінював світло. Зображення супроводжувалося патріотичною символікою США. Це сталося на тлі його конфлікту з Папою Левом XIV. Після хвилі критики, включно з обуренням частини консервативних християн, пост видалили. Сам Трамп пізніше заявив, що нібито бачив себе там "лікарем, який лікує людей", а не Ісусом.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Також Трамп регулярно поширював ШІ-контент, де він постає "сильною" або майже міфологізованою фігурою. Наприклад, його показували королем, супергероєм, футболістом, диригентом оркестру або людиною поруч із левами. Частина таких зображень побудована на естетиці культу особистості – вони створюють образ могутнього лідера, який перемагає ворогів, контролює ситуацію або стоїть над політичною системою.

Ще один приклад – серія зображень із меморіалом Лінкольна, де Трамп та члени його кабінету нібито відпочивали у басейні біля меморіалу. Ці картинки виглядали абсурдно й нагадували інтернет-меми, але водночас працювали як інструмент утримання уваги аудиторії.

Чому він це робить?

Причин, чому Трамп це робить, кілька:

По-перше, ШІ-зображення дуже добре працюють у сучасних соцмережах. Вони швидко стають вірусними, викликають емоції, обурення або сміх. Навіть негативна реакція працює на нього, тому що збільшує охоплення. Це типовий стиль Трампа – провокація як спосіб залишатися у центрі інформаційного поля.

По-друге, такі зображення допомагають формувати персональний міф. Трамп часто подає себе як "обраного", "рятівника" або "сильного лідера", який протистоїть елітам, медіа та ворогам США. ШІ дозволяє візуалізувати цей образ буквально без обмежень – можна зробити себе хоч королем, хоч воїном, хоч божественною фігурою.

По-третє, це відповідає логіці сучасної "мем-політики". Політична комунікація дедалі більше нагадує інтернет-культуру, де меми та візуальні жарти працюють ефективніше за довгі тексти чи офіційні заяви. Трамп дуже рано зрозумів силу мемів ще під час кампанії 2016 року, а генеративний ШІ просто дав йому новий інструмент.

Що цього разу утнув Трамп?

Тепер у його власній соцмережі Truth Social з'явилися нові згенеровані сцени, як помітило видання The Daily Beast. Першою він опублікував картинку, на якій він крокує поруч із оголеним інопланетянином на об'єкті, що нагадує секретну військову базу.

Це сталося на тлі нещодавнього оприлюднення Пентагоном низки урядових файлів про НЛО та "позаземне життя". Трамп раніше обіцяв зробити ці документи публічними, проте критики назвали цей крок лише спробою відвернути увагу суспільства від реальних проблем.

Президент жодним чином не прокоментував це зображення.



Трамп та інопланетянин / Зображення Дональда Трампа/Truth Social

Інше зображення демонструє президента, який керує перестрілкою між супутниками. На третьому він сидить у футуристичному командному центрі, спостерігаючи за Землею з космосу, і натискає на велику червону кнопку. На моніторах у фокусі можна помітити величезну ядерну хмару, що здіймається у космічний простір, під якою красується напис "ЦІЛЬ ЗНИЩЕНО".



Трамп на нових згенерованих зображеннях / Зображення Дональда Трампа/Truth Social



Трамп на нових згенерованих зображеннях / Зображення Дональда Трампа/Truth Social

Трамп керує Space Force

Цікаво, що на обох останніх зображеннях є напис "Space Force". Хоча точно сказати важко, можна припустити, що це посилання на нещодавні розмови про те, що Трамп тепер керує Космічними силами США. Це одночасно і правда, і певне спрощення. Формально президент США є верховним головнокомандувачем усіх американських збройних сил, включно з Космічними силами США. Тобто Трамп справді має найвищу владу над Space Force, і він не здобув її щойно, пояснює 24 Канал.

Однак він не керує ними напряму у щоденному сенсі, як, наприклад, генерал або оперативний командувач. Реальне військове управління Space Force здійснюють Пентагон, Міністерство ВПС США та професійне командування Космічних сил.

Сама Space Force є дуже молодою структурою. Її офіційно створили у грудні 2019 року під час першого президентського терміну Трампа. Саме він був головним політичним ініціатором появи нової військової гілки. Трамп давно просував ідею того, що космос стане окремим полем війни поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором.

Тоді він активно використовував риторику про "домінування США у космосі". Його адміністрація заявляла, що американські супутники, системи зв'язку, GPS та космічна інфраструктура стають критично важливими для сучасної війни, а Китай і Росія розробляють зброю проти супутників. Через це, на думку Трампа та його команди, США потребували окремого роду військ для космічних операцій, як повідомляли на сторінці Білого Дому.

Вам також буде цікаво пригадати: що ми дізналися з "файлів НЛО", які оприлюднив Трамп?

За розпорядженням Дональда Трампа Міністерство оборони США запустило програму PURSUE (Presidential Unsealings and Reporting System for UAP Encounters), що перекладається як Президентська система розкриття та звітності про зустрічі з неідентифікованими аномальними явищами. У межах першої хвилі розсекречення було опубліковано 162 матеріали, серед яких 120 документів у форматі PDF, 28 відеозаписів та 14 зображень. Ці дані зібрані з архівів Пентагону, ФБР, NASA та Державного департаменту США.

Міністерство війни діє в тісній співпраці з президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом непізнаних аномальних явищ. Ці файли, приховані серед засекречених документів, довго підживлювали обґрунтовані спекуляції, настав час американському народу побачити їх на власні очі,

– прокоментував міністр війни США Піт Гегсет.

Його підтримала директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард, яка зазначила: "Американський народ давно прагне прозорості щодо знань уряду про неідентифіковані аномальні явищ".

Серед історичних матеріалів особливу увагу привертає "Меморандум Твайнінга" 1947 року. У ньому генерал Натан Твайнінг констатував, що явище, про яке повідомляють, є "чимось реальним, а не вигаданим чи примарним".

Також було оприлюднено фотографії з місячних місій NASA. На знімках експедиції "Аполлон-17" 1972 року зафіксовано три яскраві точки, що утворюють трикутник над поверхнею Місяця. Попередній аналіз вказує на те, що це міг бути фізичний об'єкт.

Крім того, у стенограмах місії "Джеміні-7" від 1965 року астронавт Френк Борман описував невідому ціль та поле уламків із сотень дрібних частинок.



Три світлові точки на знімку 1972 року / Фото U.S. Department of War

Сучасні звіти також містять вражаючі деталі:

Один із документів описує свідчення оператора дрона від вересня 2023 року, який спостерігав лінійний об'єкт із надзвичайно інтенсивним світлом, усередині якого можна було розрізнити окремі смуги.

Інший рапорт повідомляє про об'єкт над океаном, який виконував різкі повороти на 90 градусів, рухаючись зі швидкістю близько 128 кілометрів на годину.

У Сирії у 2024 році військові зафіксували об'єкт, схожий на деформовану нерівну кулю білого світла.

Також задокументовані випадки, коли великі помаранчеві сфери випускали менші червоні об'єкти групами по дві – чотири одиниці.

Цікава інформація з'явилася й навколо розсекречених файлів ФБР 1960-х років. У них містяться описи гуманоїдів зростом приблизно 1 – 1,2 метра, одягнених у скафандри та шоломи, які нібито виходили з невідомих апаратів. Крім того, згадуються знайдені уламки з невідомих металів та мікроскопічні сфери непоясненого походження.

Ми раніше писали Адміністрація Трампа починає публікувати обіцяні файли про НЛО

Чому варто сумніватися?

Попри такий обсяг інформації, офіційний Вашингтон закликає до критичного мислення. Фахівці відомства AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) стверджують, що на сьогодні не виявлено жодних доказів існування інопланетних технологій чи істот. Багато спостережень пояснюються артефактами сенсорів, метеозондами, супутниками Starlink або іноземними дронами.

Як це коментує сам Трамп?

Сам Дональд Трамп прокоментував публікацію у властивому йому стилі:

Оскільки попередні адміністрації не змогли забезпечити прозорість у цьому питанні, завдяки цим новим документам та відео люди можуть самі вирішити: "Що, в біса, відбувається?" Розважайтесь і насолоджуйтесь,

– заявив глава Білого дому.

Проте деякі критики, зокрема Марджорі Тейлор Ґрін, припускають, що такий крок є спробою відвернути увагу суспільства від економічних проблем та інших резонансних справ.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман запевнив, що агентство продовжуватиме наукове вивчення цих даних: "Ми будемо відверті щодо того, що нам відомо, що нам іще треба зрозуміти та відкрити".