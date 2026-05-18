Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, підкресливши, що скорочення фінансування з боку Вашингтона підштовхнуло українських стратегів працювати над теорією перемоги більш посилено.

Настає переломна мить у стратегії України

Той факт, що США вже певний час не допомагають від себе Україні зброєю, мав як позитивні наслідки, так і негативні. Зі слів генерала-майора у відставці, нестача ракет до систем ППО Patriot та іншого високотехнологічного озброєння, на яке українська сторона опиралася задля свого захисту, призвело до зростання жертв серед цивільного населення внаслідок ударів балістикою.

Сьогодні, зі слів Міка Раяна, підтримка Європи вкрай важлива, не лише військова, а фінансова. ЄС виділив для України кредит на суму 90 мільярдів євро. Одночасно з цим низка процесів, яка тривала роками, почала приносити результат за останні 6 – 12 місяців. Він пояснив, що мовиться про дрони-перехоплювачі та масштабне промислове виробництво в Україні.

Безліч факторів формують те, що ми зараз бачимо. Це може означати переломну мить у військовій стратегії України. Цей поворот є поганим сигналом для Росії, але позитивним для майбутніх мирних переговорів для українського народу,

– зауважив Раян.

Вплив США на Україну зменшився, однак зберігатиметься

Австралійський генерал-майор у відставці поділяє думку про те, що оскільки нині за часів Трампа Сполучені Штати менше допомагають Україні, це дає змогу їй мати більше свободи. Американці не мають вже тих важелів впливу на Київ зокрема у переговорному процесі, який мали, коли надавали їх більшу підтримку.

Як сказав мені один високопосадовий український військовий, хто платить піаністу, той і замовляє музику. Якщо Україні надаватиме хтось велику допомогу, то ймовірно матиме вплив на хід мирних переговорів, але я не думаю, що вплив США впаде до нуля. Він все одно залишиться, це все ще дуже могутня країна,

– підкреслив Раян.

Підсумовуючи, він додав, що Сполучені Штати дотепер допомагають українським військовим з навчанням, надають розвіддані та іншу підтримку. Крім того, Мік Раян зауважив, що США мають зв'язок з Китаєм і Росією, що важливо в умовах цієї війни.

Військова допомога від США: для України замайорів шанс

Видання The New York Times повідомило, що Палата представників США має розглянути законопроєкт, який стосуватиметься підтримки України. Це може статися наприкінці травня. Його подав представник Демократичної партії Грегорі Мікс навесні 2025 року. Цей документ тривалий період лежав на полиці, але 13 травня 2026-го петиція, яка змушує його обговорити в обов'язковому порядку, набрала необхідну кількість підписів. Вирішальний надав конгресмен Кевін Кайлі.

Законопроєкт передбачає виділення 1,3 мільярда допомоги задля безпеки України, до 8 мільярдів доларів кредиту, а також проведення заходів для поповнення запасів американських зразків зброї. Крім того, в документі вказаний пункт про необхідність передбачити механізми надання фіндопомоги для відбудови України після завершення війни та введення додаткових санкцій щодо Росії.

Зауважте! Держдеп США дав добро на продаж Україні зброї на суму 373 мільйона доларів. Американський політик і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів, що вагому роль у цьому відіграє суспільство США. З його слів, американці у своїй більшості виступають за те, аби допомагати Україні, тому США не можуть відсторонитися від цього. Він також додав, що сьогодні на Трампа тиснуть релігійні прошарки, зокрема євангелісти. Вони з початку війни передають регулярно "гуманітарку" в Україну і саме вони становлять основу трампівського електорату. В Штатах проживає 90 мільйонів євангелістів.