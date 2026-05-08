Як випробовували Super Heavy V3?

Компанія SpaceX зробила впевнений крок назустріч дванадцятому випробувальному польоту своєї мегаракети Starship. Як повідомляє видання Space.com, у четвер, 7 травня 2026 року, на майданчику Starbase у штаті Техас відбулося успішне статичне вогневе випробування першого ступеня Super Heavy.

Ця подія стала знаковою, оскільки фахівці вперше повноцінно випробували нову, значно потужнішу версію прискорювача, відому як Version 3 або V3.

Під час тестування, яке тривало приблизно 14 секунд, було одночасно запущено всі 33 двигуни Raptor. На відміну від попередніх спроб, цього разу обладнання відпрацювало без збоїв.

Представники компанії у соціальній мережі X показали, як це було:

Full duration and full thrust 33-engine static fire with Super Heavy V3 pic.twitter.com/vUJTqoHEZy — SpaceX (@SpaceX) May 7, 2026

Крізь проблеми й невдачі

Шлях до цього успіху не був легким. Раніше SpaceX уже намагалася провести аналогічні випробування цього ж прискорювача:

У березні відбувся запуск лише 10 двигунів

15 квітня інженери спробували активувати всі 33 установки.

Проте обидва рази тести завершувалися передчасно. Причиною ставали несправності наземного обладнання, а не самих двигунів чи конструкції ракети.

Нинішній успіх свідчить про те, що інженери змогли усунути критичні вразливості в інфраструктурі стартового комплексу.



Starship у жовтні 2025 року / Фото SpaceX

Детальніше про Starship

Система Starship на сьогодні є найбільшою та найпотужнішою ракетою в історії людства. Її висота становить понад 122 метри, а вантажопідйомність дозволяє виводити на низьку навколоземну орбіту понад 100 тонн корисного навантаження. Такі вражаючі характеристики обганяють усе, що сьогодні має людство.

Варто зазначити, що крім прискорювача до польоту також готовий і верхній ступінь ракети, який називають просто "Ship". Він успішно пройшов власні вогневі випробування ще 14 квітня, під час яких було задіяно всі шість двигунів Raptor, пише Space.com в окремому матеріалі.



Ship під час тестування у квітня 2026 року / Фото SpaceX

Проте попереду у розробників ще багато роботи. Для виконання місій NASA Starship повинен продемонструвати надійну роботу систем життєзабезпечення, здатність досягати стабільної орбіти та, що найважливіше, можливість дозаправлення у відкритому космосі.

Згідно з планами NASA, якщо випробування проходитимуть за графіком, корабель візьме участь у місії Artemis 3 наприкінці 2027 року. У межах цієї місії Starship працюватиме на навколоземній орбіті, де відпрацьовуватиме процеси зближення та стикування з капсулою Orion. Безпосередня висадка астронавтів на поверхню Місяця наразі запланована на місію Artemis 4, старт якої очікується наприкінці 2028 року.

Успішний тест Super Heavy V3 підтверджує, що SpaceX зберігає високий темп розробки, попри технічні труднощі та аварії на етапі прототипування.

Ракета Starship залишається головним космічним проєктом SpaceX та одночасно найбільш амбітною багаторазовою ракетою в історії. Компанія Ілона Маска продовжує тестування системи у форматі швидких і ризикованих запусків, під час яких інженери збирають дані навіть у разі аварій. Особливо важливими стали польоти 9, 10 та 11, оскільки саме вони мали підготувати платформу до переходу на нове покоління Starship V3.

Flight 9

Дев'ятий випробувальний політ Starship відбувся 27 травня 2025 року. Це був один із найважливіших тестів програми, адже вперше SpaceX використала вже літалий прискорювач Super Heavy. Компанія намагалася довести, що система поступово наближається до повної багаторазовості. Під час запуску ракета успішно стартувала, пройшла стадію відокремлення ступенів і вивела корабель Ship на суборбітальну траєкторію.

Проте далі виникли серйозні проблеми. Starship почав втрачати контроль орієнтації через витік пального та несправності систем керування. Корабель почав хаотично обертатися, через що SpaceX не змогла виконати контрольований вхід у атмосферу. Також не спрацювала система виведення тестових макетів супутників Starlink.

У результаті апарат був втрачений. Попри це, у SpaceX назвали політ частково успішним, оскільки компанія перевірила повторне використання Super Heavy та отримала великий обсяг телеметрії для майбутніх модернізацій, йдеться у звіті NASA Office of Inspector General.

Flight 10

Десятий політ відбувся 26 серпня 2025 року. Саме його багато оглядачів назвали моментом повернення програми до стабільності після серії невдач. SpaceX суттєво доопрацювала теплозахист, системи стабілізації та програмне забезпечення керування польотом. Цього разу Starship значно краще пройшов етап входу в атмосферу, а компанія успішно протестувала нові алгоритми посадкового маневру.

Політ не був ідеальним, але SpaceX виконала більшість запланованих завдань. Особливо важливим стало те, що корабель зміг контрольовано завершити значну частину траєкторії без втрати стабільності. Саме після Flight 10 у компанії почали відкрито говорити про готовність до переходу на Starship V3.

Flight 11

Одинадцятий політ, який відбувся 13 жовтня 2025 року, став найбільш успішним за всю історію програми на той момент. Це був фінальний запуск версії Starship V2. Під час місії ракета успішно стартувала з бази Starbase у Техасі, виконала відокремлення ступенів, повторний запуск двигунів у космосі, тестове розгортання корисного навантаження та складні маневри під час повернення в атмосферу. Обидва ступені завершили політ контрольованими приводненнями в океанах.

Starship у жовтні 2025 року: дивіться відео

Starship's eleventh flight test reached every objective, providing valuable data as we prepare the next generation of Starship and Super Heavy → https://t.co/YmvmGZTV8o pic.twitter.com/gO0i8XFWIH — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

SpaceX також протестувала нові режими входу в атмосферу, які мають покращити керування кораблем при гіперзвукових швидкостях. У компанії заявили, що Flight 11 фактично виконав усі ключові цілі місії та став завершенням етапу V2 перед переходом до радикально модернізованої V3.

Для чого SpaceX створює Starship

Головна мета створення Starship значно масштабніша, ніж просто нова ракета. SpaceX хоче побудувати універсальну повністю багаторазову транспортну систему для космосу. Starship має виконувати одразу кілька ролей: запускати великі партії супутників Starlink, доставляти вантажі та людей на Місяць, забезпечувати місії NASA у межах програми Artemis, а в майбутньому – перевозити людей на Марс. Існує навіть пропозиція зробити ракету повноцінною космічною станцією, яка висітиме на орбіті тривалий час, а за потреби спускатиметься на Землю. Сам Ілон Маск неодноразово заявляв, що кінцева мета програми – створення самодостатньої колонії на Марсі.

Starship також має радикально знизити вартість запусків. Якщо сучасні ракети переважно втрачають ступені після польоту, то Starship задуманий як система, яка після запуску повертається та може знову летіти через короткий час, подібно до літака. Саме тому SpaceX так часто й наполегливо тестує посадки, повторне використання прискорювачів і теплозахист. Крім того, Starship критично важливий для бізнесу Starlink, оскільки нове покоління супутників V3 занадто велике для ракети Falcon 9.

За даними Reuters, SpaceX вже витратила на Starship понад 15 мільярдів доларів.

Що відомо про дванадцятий випробувальний політ Starship?

Щодо 12-го випробувального польоту, то зараз він вважається одним із найочікуваніших запусків у космічній галузі. Саме Flight 12 має стати дебютом повністю оновленого Starship V3. За попередньою інформацією, запуск можуть провести вже у травні 2026 року (зокрема називають 15 число) після кількох перенесень, пише Tesorb.

Очікується, що V3 отримає серйозно модернізовані двигуни Raptor 3, покращену паливну систему, нову конструкцію корпусу, ефективніший теплозахист і збільшену вантажопідйомність. SpaceX також хоче наблизитися до повноцінного перехоплення корабля вежею Mechazilla, а не лише посадки прискорювача.

Окремо компанія тестуватиме технології, необхідні для орбітальної дозаправки – без неї польоти на Місяць і Марс залишаються неможливими.

Flight 12 фактично має показати, чи здатна SpaceX перейти від експериментальної фази до регулярних польотів. Якщо запуск буде успішним, Starship стане значно ближчим до реальних місій NASA, комерційних запусків та майбутніх міжпланетних польотів.