Запуск ракети заввишки з 40-поверховий будинок стартував із космодрому Starbase у Південному Техасі о 19:37 за східним часом (23:37 за Гринвічем), інформує 24 Канал.

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Система Starship складається з двох ступенів: гігантського прискорювача під назвою Super Heavy та 52-метрового верхнього ступеня, відомого як Ship або просто "Корабель". Обидва ступені розроблені для повного та швидкого повторного використання. Вони оснащені новими двигунами SpaceX Raptor: Super Heavy має 33 двигуни, а Ship – шість.

Момент старту Starship – дивіться відео

Перебіг польоту та результати

Під час польоту Flight 9 відбулося заплановане розділення двох ступенів Starship. Верхній ступінь, Ship, навіть досяг космосу, що стало покращенням порівняно з двома попередніми польотами гігантського апарата. Однак SpaceX врешті-решт втратила обидва ступені до того, як вони змогли повністю виконати всі цілі польоту.

Доля прискорювача Super Heavy

Цей запуск став першим в історії повторним використанням прискорювача Super Heavy; цей конкретний прискорювач вже використовувався під час польоту Flight 7 у січні. SpaceX замінила лише чотири двигуни Raptor після тієї місії, що означає, що 29 двигунів, які працювали під час запуску, вже побували у польоті.

SpaceX зазначила, що уроки, отримані після першого ремонту прискорювача та його подальшої роботи в польоті, дозволять пришвидшити обіг майбутніх повторних польотів на шляху до апаратів, що не потребуватимуть ручного обслуговування між запусками.

Під час Flight 9 прискорювач Super Heavy виконував дещо інше завдання. Він провів низку експериментів на шляху назад до Землі. Наприклад, прискорювач виконав контрольований, а не випадковий, розворот для повернення і увійшов в атмосферу під іншим кутом.

SpaceX пояснила, що збільшення аеродинамічного опору апарата шляхом більшого кута атаки може призвести до зниження швидкості спуску, що, своєю чергою, вимагає менше палива для початкового посадкового спалювання. Отримання реальних даних про те, як прискорювач контролює свій політ під цим більшим кутом атаки, сприятиме покращенню характеристик майбутніх апаратів, включаючи Super Heavy наступного покоління.

Ці експерименти ускладнили профіль польоту Super Heavy порівняно з попередніми місіями. Замість того, щоб ризикувати пошкодити пускову вежу та іншу інфраструктуру, SpaceX вирішила повернути прискорювач для жорсткого приводнення в Мексиканській затоці під час Flight 9.

Однак Super Heavy не дістався до цієї точки. Прискорювач розпався приблизно через 6 хвилин 20 секунд польоту, відразу після початку посадкового спалювання.

Проблеми з верхнім ступенем Ship

Як вже згадувалося, Ship покращив свої показники, досягнувши космосу на суборбітальній траєкторії, що пролягала на схід над Атлантичним океаном. Однак після цього етапу виникли проблеми. Ship мав розгорнути вісім макетів супутників Starlink приблизно через 18,5 хвилин після зльоту, що стало б важливою віхою для програми Starship. Цього не сталося, оскільки дверцята корисного навантаження не змогли повністю відкритися, тому SpaceX відмовилася від спроби розгортання.

Потім, приблизно через 30 хвилин після запуску, Ship почав неконтрольовано обертатися. В результаті SpaceX відмовилася від плану повторно запалити один із двигунів Raptor Ship у космосі, тест, який мав відбутися приблизно через 38 хвилин після запуску. Компанія також відмовилася від надії на м'яке приводнення апарата, замість цього змирившись з його руйнуванням над Індійським океаном під час входу в атмосферу. Таким чином, компанія не отримає всіх даних, які хотіла зібрати під час Flight 9.

На цьому польоті проводилося кілька інших тестів: SpaceX зняла частину теплозахисних плиток Ship, щоб перевірити вразливі ділянки під навантаженням, а також випробувала кілька різних матеріалів плиток, включаючи один з активною системою охолодження.

Підсумок катастрофи та подальші плани

Цей політ мав змішані результати, подібно до двох попередніх польотів цього року, 16 січня та 6 березня. На відміну від Flight 7 та Flight 8, де Super Heavy працював бездоганно, а Ship вибухав, під час Flight 9 Ship досяг космосу, але Super Heavy розпався.

Причини попередніх невдач Ship були різними: ймовірно, "потужний гармонічний відгук" призвів до витоків палива на Flight 7, тоді як апаратна несправність двигуна Raptor була відповідальною за "феєрверк" на Flight 8. SpaceX докладала зусиль, щоб мінімізувати шанси виникнення таких проблем у майбутньому, вносячи значні зміни в обладнання та проводячи наземні випробування двигунів.

Starship досяг запланованого вимкнення двигуна корабля, тож це значне покращення порівняно з останнім польотом! Витоки спричинили втрату тиску в основному баку під час фази вільного польоту та входу в атмосферу. Багато хороших даних для аналізу,

– написав генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Попри невдачі, SpaceX планує швидко відновитися і спробувати знову, як це було після Flight 7 та Flight 8. Ілон Маск повідомив, що наступні три тестові запуски Starship можуть відбутися кожні три-чотири тижні, однак цю заяву варто сприймати з відповідною мірою скептичності.