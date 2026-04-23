Під час польоту екіпаж місії облетів Місяць, а з борту космічного корабля Orion на Землю передавалися зображення та 4K-відео за допомогою лазерної комунікації, пише TechCrunch.

Особливу увагу привернув один із приймальних терміналів, який не належав NASA. Його створили компанії Observable Space та Quantum Opus, а експлуатацією займався Австралійський національний університет. Саме цей недорогий наземний комплекс зміг приймати дані з Місяця зі швидкістю 260 мегабіт на секунду.

Для порівняння, більшість подібних систем коштує десятки мільйонів доларів, тоді як цей термінал обійшовся менше ніж у 5 мільйонів. У компаніях вважають, що саме це доводить реальну можливість масштабування лазерного зв'язку без надмірних витрат.

Як відпрацювала система лазерного зв'язку NASA?

Система працювала так: програмне забезпечення та телескоп Observable Space знаходили сигнал і точно фіксували передачу з Orion, а фотонний сенсор від Quantum Opus розшифровував отримані дані. У результаті термінал успішно приймав інформацію з великої відстані, включно з відео у високій якості.

NASA вже кілька років тестує лазерні канали зв'язку для глибокого космосу. Раніше агентство демонструвало передачу даних із апаратом, що перебував на відстані 218 мільйонів миль від Землі на шляху до астероїда. Але саме "Артеміда-2" стала найбільш масштабною перевіркою цієї технології.

Окрім основних приймальних станцій NASA в Каліфорнії та Нью-Мексико, дані також приймав експериментальний майданчик в Австралії. Це важливо, оскільки лазерний зв'язок має свої обмеження: він значно швидший за традиційні радіочастотні передачі, але сильніше залежить від погодних умов, особливо хмарності, а також потребує прямої видимості між передавачем і приймачем.

Саме тому розміщення приймальної станції на іншому континенті стало важливою частиною експерименту. Співзасновник Quantum Opus та колишній астронавт США Джош Кассада звернув увагу, що Австралія символічно стала першим континентом, який з'явився на знаменитому знімку "Захід Землі", зробленому астронавтами "Артеміда-2".

Генеральний директор Observable Space Ден Ролкер вважає, що місія довела готовність лазерного зв'язку до широкого впровадження. Якщо зараз така технологія вже активно використовується для зв'язку між супутниками, то передача даних безпосередньо на Землю довгий час залишалася занадто дорогою.

Тепер компанія бачить перспективу створення глобальної мережі подібних приймальних терміналів по всьому світу. Вони зможуть приймати інформацію не лише з місячних місій, а й від супутників різного призначення, про що зазначається на сторінці Observable Space.

За словами Ролкера, масштабувати цю систему можна вже протягом наступного року. Компанія поки не розкриває повну стратегію, але розглядає партнерства з операторами наземних станцій, сервісами ground station-as-a-service та великими супутниковими угрупованнями, які захочуть будувати власну інфраструктуру.

Фактично "Артеміда-2" показала, що майбутнє космічного зв'язку може бути не лише швидшим, а й значно доступнішим.