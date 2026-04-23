Во время полета экипаж миссии облетел Луну, а с борта космического корабля Orion на Землю передавались изображения и 4K-видео с помощью лазерной коммуникации, пишет TechCrunch.

Особое внимание привлек один из приемных терминалов, который не принадлежал NASA. Его создали компании Observable Space и Quantum Opus, а эксплуатацией занимался Австралийский национальный университет. Именно этот недорогой наземный комплекс смог принимать данные с Луны со скоростью 260 мегабит в секунду.

Для сравнения, большинство подобных систем стоит десятки миллионов долларов, тогда как этот терминал обошелся менее чем в 5 миллионов. В компаниях считают, что именно это доказывает реальную возможность масштабирования лазерной связи без чрезмерных затрат.

Как отработала система лазерной связи NASA?

Система работала так: программное обеспечение и телескоп Observable Space находили сигнал и точно фиксировали передачу с Orion, а фотонный сенсор от Quantum Opus расшифровывал полученные данные. В результате терминал успешно принимал информацию с большого расстояния, включая видео в высоком качестве.

NASA уже несколько лет тестирует лазерные каналы связи для глубокого космоса. Ранее агентство демонстрировало передачу данных с аппаратом, находившимся на расстоянии 218 миллионов миль от Земли на пути к астероиду. Но именно "Артемида-2" стала наиболее масштабной проверкой этой технологии.

Кроме основных приемных станций NASA в Калифорнии и Нью-Мексико, данные также принимала экспериментальная площадка в Австралии. Это важно, поскольку лазерная связь имеет свои ограничения: она значительно быстрее традиционных радиочастотных передач, но сильнее зависит от погодных условий, особенно облачности, а также требует прямой видимости между передатчиком и приемником.

Именно поэтому размещение приемной станции на другом континенте стало важной частью эксперимента. Соучредитель Quantum Opus и бывший астронавт США Джош Кассада обратил внимание, что Австралия символически стала первым континентом, который появился на знаменитом снимке "Закат Земли", сделанном астронавтами "Артемида-2".

Генеральный директор Observable Space Дэн Ролкер считает, что миссия доказала готовность лазерной связи к широкому внедрению. Если сейчас такая технология уже активно используется для связи между спутниками, то передача данных непосредственно на Землю долгое время оставалась слишком дорогой.

Теперь компания видит перспективу создания глобальной сети подобных приемных терминалов по всему миру. Они смогут принимать информацию не только с лунных миссий, но и от спутников различного назначения, о чем отмечается на странице Observable Space.

По словам Ролкера, масштабировать эту систему можно уже в течение следующего года. Компания пока не раскрывает полную стратегию, но рассматривает партнерства с операторами наземных станций, сервисами ground station-as-a-service и крупными спутниковыми группировками, которые захотят строить собственную инфраструктуру.

Фактически "Артемида-2" показала, что будущее космической связи может быть не только быстрее, но и значительно доступнее.