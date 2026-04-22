Экипаж 74-й экспедиции на Международной космической станции буквально недавно начал обновление компьютерной техники – астронавты уже распаковывают новые ноутбуки, которые постепенно заменят устаревшие модели предыдущих поколений, пишет The Verge. Процесс модернизации стартовал еще осенью 2025 года, когда первые устройства отправились на орбиту.

Что это за новые компьютеры и зачем они на МКС?

Речь идет о специально подготовленной версии мобильной рабочей станции HP ZBook Fury G9, о чем NASA рассказывало ранее.

HP ZBook Fury G9 / Фото HP

Эти ноутбуки получили топовую конфигурацию: процессор Intel Core Ultra 9 vPro HX, профессиональную видеокарту Nvidia RTX Pro Blackwell, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и сразу четыре NVMe-накопителя объемом по 2 ТБ каждый.

Кристофер Уильямс на борту МКС / Фото NASA

Перед тем, как активировать новые машины, экипаж обсудил план перехода – сначала решили заменить сетевые серверы, а уже после этого постепенно вводить в эксплуатацию новые ноутбуки. В NASA подтвердили, что именно эта модель выбрана как новый стандарт для работы на станции.

Отдельное внимание пришлось уделить питанию. На МКС используется постоянный ток, поэтому обычные блоки питания, которые работают в земных условиях, там не подходят. Для этого HP разработала специальный адаптер, способный работать как с постоянным, так и с переменным током – то есть и в космосе, и на Земле.

Джессика Меир на МКС / Фото NASA

HP на специальном сайте отдельно рассказала о новых ноутбуках, которые теперь будут работать на Международной космической станции.

По состоянию на сейчас на МКС используется более сотни рабочих станций HP, а также принтеры этого же производителя, адаптированы к микрогравитации. Новые ZBook Fury G9 стали уже третьим поколением вычислительных платформ HP, работающих на орбите.

Обновление техники должно не только повысить производительность, но и обеспечить более стабильную работу систем, которые отвечают за научные эксперименты, обработку данных и повседневные задачи экипажа.