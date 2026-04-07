NASA представило перші офіційні фото місії Artemis II, які вже називають одними з найвражаючих за останні десятиліття. Один із ключових кадрів отримав назву "Earthset" – на ньому видно, як Земля поступово зникає за горизонтом Місяця. Про це повідомляє Dailymail.

Чим ці знімки відрізняються від історичних фото?

Цей знімок є прямою відсилкою до культового фото Earthrise, зробленого під час місії Apollo 8 у 1968 році. Тоді астронавт Білл Андерс зафіксував, як Земля "сходить" над місячним горизонтом. Новий кадр фактично віддзеркалює той історичний момент – тепер Земля "заходить", що підкреслює спадковість між програмами Apollo і Artemis.

Другий знімок отримав назву "The Artemis II Eclipse". На ньому зафіксовано момент, коли Місяць повністю перекриває Сонце. Завдяки цьому видно світіння сонячної корони – явище, яке зазвичай можна спостерігати лише під час повного сонячного затемнення, але з орбіти Місяця воно виглядає особливо масштабно.

Фото NASA/ The Artemis II Eclipse

Ці фото з’явилися невдовзі після того, як екіпаж місії здійснив обліт зворотного боку Місяця. Це перший подібний політ людей за більш ніж 50 років.

Як пише Mashable, під час шестигодинного маневру корабель віддалився від Землі на понад 406 тисяч кілометрів, що перевищує показники програм Apollo і встановлює новий рекорд для пілотованих місій. Астронавти також спостерігали Місяць із висоти понад 66 тисяч кілометрів – з цієї відстані він виглядав приблизно як баскетбольний м’яч, якщо тримати його на витягнутій руці.

Публікація знімків викликала активну реакцію у соцмережах. Користувачі називали кадри "неймовірними" та "захопливими", відзначаючи, що такі зображення змушують по-новому подивитися на місце людства у Всесвіті.

Зокрема, фото затемнення багато хто описав як "абсолютно приголомшливе", а знімок Earthset – як один із найкрасивіших, які доводилося бачити.