Раніше Blue Origin вже успішно повернула ступінь Never tell me the odds після першого його польоту. Однак цього разу бустер оновили і використали повторно, причому він вцілів і повернувся на платформу. Цей успіх, попри провал основної місії, зробив компанію Джеффа Безоса на крок ближче до серйозної конкуренції зі SpaceX, пояснює 24 Канал.

Що відомо про запуск?

Запуск відбувся з майданчика 36 на мисі Канаверал у штаті Флорида, як повідомляє Space.com. Хоча старт спершу затримали через технічну паузу, вже за деякий час зворотний відлік відновили, і ракета успішно вирушила в політ.

Ключовою особливістю запуску став саме перший ступінь ракети. Як ми вже зазначали, він вже брав участь у попередній місії NG-2, але перед новим польотом отримав оновлені двигуни та модернізовану систему наведення. Інженери також відновили теплозахист у нижній частині ступеня, щоб він витримував високі температури під час спуску в атмосфері.

Після старту ступінь відокремився приблизно через три з половиною хвилини та здійснив контрольовану посадку на морську платформу Jacklyn в Атлантичному океані. Уся операція зайняла близько шість хвилин після відділення. Посадка пройшла успішно, і команда компанії зустріла її оплесками.

Однак не все пройшло успішно. У межах місії на низьку навколоземну орбіту вивели супутник зв'язку BlueBird 7 – другий апарат серії Block 2 компанії AST SpaceMobile. Однак ракеті не вдалося вивести супутник саме на заплановану орбіту, і тепер його доведеться звести, спаливши в атмосфері Землі.

Чому це все ще дуже важливий запуск?

Керівник програми New Glenn Джордан Чарльз наголосив, що цей політ став знаковим для компанії. За його словами, команда змогла підготувати ступінь до повторного запуску у рекордно короткі строки, що відкриває шлях до регулярного використання таких елементів.

Раніше таким чином повторно використовувала перші ступені власних ракет лише компанія SpaceX. Завдяки відпрацьованій процедурі вона змогла змінити правила гри на ринку космічних перевезень.

Саме це дозволило SpaceX роками залишатися лідером галузі, пропонуючи гнучкі програми запуску, як-от Smallsat Rideshare Program. І хоч з успіхом Blue Origin ситуація на ринку не зміниться блискавично, все ж SpaceX отримала конкурента, який у не такому вже й далекому майбутньому зможе позмагатися з компанією Маска за замовлення.

Попри те, що в цьому запуску використовували нові двигуни першого ступеня, повторне застосування основної конструкції вже наближає компанію до стратегічної мети – використовувати кожну першу ступінь до 25 разів. Саме це має суттєво знизити вартість запусків і зробити космічні місії доступнішими, перетворивши Blue Origin на повноцінного конкурента SpaceX.