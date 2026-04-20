Ранее Blue Origin уже успешно вернула ступень Never tell me the odds после первого его полета. Однако на этот раз бустер обновили и использовали повторно, причем он уцелел и вернулся на платформу. Этот успех, несмотря на провал основной миссии, сделал компанию Джеффа Безоса на шаг ближе к серьезной конкуренции со SpaceX, объясняет 24 Канал.

Что известно о запуске?

Запуск состоялся с площадки 36 на мысе Канаверал в штате Флорида, как сообщает Space.com. Хотя старт сначала задержали из-за технической паузы, уже через некоторое время обратный отсчет возобновили, и ракета успешно отправилась в полет.

Ключевой особенностью запуска стала именно первая ступень ракеты. Как мы уже отмечали, она уже участвовала в предыдущей миссии NG-2, но перед новым полетом получила обновленные двигатели и модернизированную систему наведения. Инженеры также восстановили теплозащиту в нижней части ступени, чтобы она выдерживала высокие температуры во время спуска в атмосфере.

После старта ступень отделилась примерно через три с половиной минуты и совершила контролируемую посадку на морскую платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Вся операция заняла около шесть минут после отделения. Посадка прошла успешно, и команда компании встретила ее аплодисментами.

Однако не все прошло успешно. В рамках миссии на низкую околоземную орбиту вывели спутник связи BlueBird 7 – второй аппарат серии Block 2 компании AST SpaceMobile. Однако ракете не удалось вывести спутник именно на запланированную орбиту, и теперь его придется свести, сжечь в атмосфере Земли.

Почему это все еще очень важный запуск?

Руководитель программы New Glenn Джордан Чарльз отметил, что этот полет стал знаковым для компании. По его словам, команда смогла подготовить ступень к повторному запуску в рекордно короткие сроки, что открывает путь к регулярному использованию таких элементов.

Ранее таким образом повторно использовала первые ступени собственных ракет только компания SpaceX. Благодаря отработанной процедуре она смогла изменить правила игры на рынке космических перевозок.

Именно это позволило SpaceX годами оставаться лидером отрасли, предлагая гибкие программы запуска, например Smallsat Rideshare Program. И хотя с успехом Blue Origin ситуация на рынке не изменится молниеносно, все же SpaceX получила конкурента, который в не таком уж и далеком будущем сможет посоревноваться с компанией Маска за заказ.

Несмотря на то, что в этом запуске использовали новые двигатели первой ступени, повторное применение основной конструкции уже приближает компанию к стратегической цели – использовать каждую первую ступень до 25 раз. Именно это должно существенно снизить стоимость запусков и сделать космические миссии более доступными, превратив Blue Origin в полноценного конкурента SpaceX.