Об этом подробно рассказало издание Space.com, которое освещало запуск New Glenn.

Смотрите также Звездопад Лириды в апреле: когда и как наблюдать за метеорным потоком в 2026 году

Почему запуск оказался провальным?

Пуск тяжелой ракеты New Glenn от Blue Origin состоялся 19 апреля с мыса Канаверал во Флориде. Старт прошел без замечаний, а примерно через шесть минут после запуска компания достигла важной вехи – впервые успешно вернула первую ступень ракеты.

Бустер с символическим названием "Never Tell Me The Odds" приземлился на морскую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.

Момент посадки первой ступени на платформу в океане – смотрите видео:

Благодаря успешной посадке первой ступени и дальнейшему стабильному полету ракеты до определенного момента все выглядело как полностью удачная миссия. В компании подтвердили отделение полезной нагрузки, а оператор спутника – AST SpaceMobile – сообщил, что аппарат включился и функционирует.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что спутник вывели на неправильную орбиту. Она оказалась слишком низкой для нормальной работы. Поэтому BlueBird 7 не сможет поддерживать стабильную высоту даже с использованием собственных двигателей.

В своем официальном пресс-релизе AST SpaceMobile подтвердила, что аппарат придется снять с орбиты. Фактически это означает его потерю – спутник войдет в атмосферу и сгорит. Финансовые потери компания планирует компенсировать путем страхования, которое осуществляется именно на такие случаи.

Что известно о спутнике BlueBird 7?

BlueBird 7 должен был стать частью амбициозной спутниковой сети для обеспечения мобильной связи прямо со смартфонов без необходимости в наземных вышках. Это один из крупнейших спутников на низкой околоземной орбите: площадь его антенны достигает около 223 квадратных метров.

Пока непонятно, как этот инцидент повлияет на дальнейшие запуски New Glenn. Особенно это важно, учитывая планы Blue Origin по лунным миссиям. Компания готовит посадочный модуль MK1 "Endurance" как прототип для будущей системы MK2, которая должна участвовать в программе NASA Artemis и доставлять астронавтов на южный полюс Луны.