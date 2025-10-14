Як пройшов запуск 14 жовтня?

Одинадцятий випробувальний політ Starship стартував зі Starbase у Техасі на самому початку доби 14 жовтня (за часом в Україні). Це був останній запуск у нинішній конфігурації системи. Сценарій був побудований так, щоб перевірити елементи, потрібні для наступного покоління корабля та наземної інфраструктури, пише 24 Канал з посиланням на NBC.

Дивіться також SpaceX дізналася причину невдачі двох останніх запусків Starship

Після відділення ступенів надважкий бустер Super Heavy виконав кероване гальмування та м’яко сів на воду в Мексиканській затоці приблизно за десять хвилин після старту. Цього разу його не ловили за допомогою так званої "Мехазілли" (великої башти з роборуками, яка захоплює корпус ракети)

Верхній ступінь завершив політ у визначеному районі Індійського океану, попередньо відпрацювавши послідовність маневрів керованого входу в атмосферу.

Дивіться момент старту ракети Starship: відео

Під час місії SpaceX перевірила одразу кілька ключових режимів:

Компанія короткочасно повторно запустила двигун у космосі, що є необхідним елементом для майбутніх профілів польоту.

Окремий блок випробувань стосувався теплозахисту: частину плиток захисного щита навмисно зняли, аби навантажити "вразливі" ділянки й отримати дані щодо теплових потоків під час входу, пише Space.

На борту також були макети супутників – їхній відстріл імітував роботу з корисним навантаженням без ризику для реальних апаратів.

Момент, коли двигуни Raptor запалюються під час гарячого відокремлення ступенів: відео

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its landing burn experiment pic.twitter.com/oCy90IFitO — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Сам запуск став і останнім для першого орбітального стартового майданчика Starbase у нинішньому вигляді: його переобладнають під версію V3, тож нинішній політ фактично закриває цілу серію випробувань. У SpaceX підтвердили, що наступні прототипи отримають вузли стикування та інші елементи, потрібні для орбітальної дозаправки – операції, без якої важко реалізувати далекі місії та складні профілі польоту.

Є й технічні деталі, які підкреслюють зрілість системи. Для Flight 11 SpaceX використала бустер, що вже літав раніше, а також провела точкову заміну частини двигунів: дев’ять із 33 "рапторів" є новими, решта працювали вдруге. Такий підхід дозволяє накопичувати статистику надійності, водночас утримуючи ризики в прийнятних межах.

Момент приводнення в Індійському океані: відео

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

У підсумку політ виконав усі свої цілі й підтвердив одразу кілька речей: нинішня конфігурація здатна стабільно виконувати базові завдання, а зібрані телеметричні дані напряму підуть у доопрацювання версії V3 і модернізацію стартового комплексу.

У NASA відзначили, що такі місії розчищають дорогу до майбутніх польотів до Місяця та складніших сценаріїв з багатоступеневими операціями на орбіті.