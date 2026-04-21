SpaceX продовжує нарощувати темпи запусків і повторного використання ракет. Під час місії 19 квітня їй вдалося досягти чергового важливого рубежу, пише Space.com.

Що означає 600-та посадка для SpaceX?

Йдеться про запуск ракети Falcon 9, яка стартувала з майданчика Space Launch Complex 4 East на базі Vandenberg Space Force Base. Ракета вивела на орбіту 25 супутників Starlink, що поповнили глобальне угруповання супутникового інтернету.

Вже через трохи більше ніж годину після старту апарати були успішно розгорнуті на низькій навколоземній орбіті. Загальна кількість супутників у мережі Starlink перевищила 10 тисяч одиниць – це одна з найбільших супутникових систем у світі.

Особливу увагу привернув перший ступінь ракети – прискорювач B1097. Приблизно через вісім хвилин після запуску він повернувся на Землю та здійснив точну посадку на автономну морську платформу "Of Course I Still Love You" у Тихому океані, як повідомили у SpaceX. Для цього конкретного ступеня це вже восьме успішне повернення.

Ювілейна посадка бустера Falcon 9 – дивіться відео:

Ця посадка стала ювілейною для компанії: саме вона зафіксувала 600-й випадок успішного повернення ракет класу Falcon з 2015 року. Для порівняння, позначку у 500 посадок SpaceX подолала лише у вересні 2025 року, що демонструє значне прискорення темпів запусків.

З початку 2026 року це вже 47-й запуск ракети Falcon 9, а загальна кількість місій цієї моделі досягла 630. Така частота польотів і повторного використання ступенів фактично стала новим стандартом у космічній галузі, де раніше ракети були одноразовими.