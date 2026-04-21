SpaceX продолжает наращивать темпы запусков и повторного использования ракет. Во время миссии 19 апреля ей удалось достичь очередного важного рубежа, пишет Space.com.

Что означает 600-я посадка для SpaceX?

Речь идет о запуске ракеты Falcon 9, которая стартовала с площадки Space Launch Complex 4 East на базе Vandenberg Space Force Base. Ракета вывела на орбиту 25 спутников Starlink, пополнивших глобальную группировку спутникового интернета.

Уже через чуть более часа после старта аппараты были успешно развернуты на низкой околоземной орбите. Общее количество спутников в сети Starlink превысило 10 тысяч единиц – это одна из крупнейших спутниковых систем в мире.

Особое внимание привлекла первая ступень ракеты – ускоритель B1097. Примерно через восемь минут после запуска он вернулся на Землю и совершил точную посадку на автономную морскую платформу "Of Course I Still Love You" в Тихом океане, как сообщили в SpaceX. Для этой конкретной степени это уже восьмое успешное возвращение.

Юбилейная посадка бустера Falcon 9 – смотрите видео:

Эта посадка стала юбилейной для компании: именно она зафиксировала 600-й случай успешного возвращения ракет класса Falcon с 2015 года. Для сравнения, отметку в 500 посадок SpaceX преодолела только в сентябре 2025 года, что демонстрирует значительное ускорение темпов запусков.

С начала 2026 года это уже 47-й запуск ракеты Falcon 9, а общее количество миссий этой модели достигло 630. Такая частота полетов и повторного использования ступеней фактически стала новым стандартом в космической отрасли, где раньше ракеты были одноразовыми.