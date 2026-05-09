Что запретила Еврокомиссия?

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает AFP.

Смотрите также Разрешение от правительства: почему Великобритания сокращает авиарейсы перед летним сезоном

По ее словам, пассажиры не должны сталкиваться с неожиданными доплатами после покупки. Поэтому начисление дополнительных сборов "задним числом", в частности топливных надбавок, запрещено.

Авиакомпании могут корректировать свои опубликованные тарифы с учетом ситуации, но добавление топливного сбора к стоимости билета после его приобретения не может быть оправданным,

– подчеркнула Итконен.

Пресс-секретарь предупредила авиакомпании, что любые доплаты после бронирования билета могут вызвать вопросы, не используют ли компании недобросовестные практики, тем самым нарушая законодательство ЕС.

Важно! Относительно туристических туров, то ЕС допускает повышение цены после бронирования из-за подорожания топлива, но максимум на 8%. К тому же организатор обязан уведомить путешественника минимум за 20 дней до вылета.

Почему ЕС предупредил авиакомпании?

Еврокомиссия выступила с предупреждением после того, как лоукостер Volotea из Испании начал требовать от клиентов доплачивать за топливо уже после покупки билетов из-за его подорожания.

Такой шаг вызвал широкую критику во Франции. Более того, Париж даже начал расследование дополнительных сборов.

Впрочем перевозчик защищает топливные надбавки. В частности, директор авиакомпании во Франции Жиль Госселен заявил, что три независимые юридические фирмы, которые специализируются на вопросах воздушного транспорта, подтвердили законность такого мероприятия.

Эта мера является прозрачной, она временная и действует в обе стороны, как в сторону повышения, так и в сторону снижения,

– заверил Госселен.

Заметьте! После начала блокады Ормузского пролива цены на авиационное топливо в Европе стремительно пошли вверх. Например, 18 марта они достигли рекорда – около 1 800 долларов за тонну. Затем стоимость немного снизилась, но все равно остается высокой.

Что еще постановила Еврокомиссия?

Запрет на топливные надбавки – одна из рекомендаций, которые накануне обнародовала Европейская комиссия на фоне длительных перебоев с поставками топлива.

В документе Брюссель также прописал права пассажиров в случае отмены рейсов. Ведь авиакомпании начали также массово урезать полеты из-за топливного кризиса.

Еврокомиссия напомнила, что пассажиры и в дальнейшем пользуются защитой в соответствии с законодательством блока.

Они имеют право на:

возмещение средств;

перенаправление на другой рейс или возвращение;

помощь в аэропорту;

компенсацию в случае отмены рейса в последний момент.

Авиакомпании могут быть освобождены от выплаты финансовой компенсации только в том случае, если докажут, что отмена произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, например, локальный дефицит горючего,

– говорится в документе.

При этом Еврокомиссия подчеркнула, что высокие цены на топливо сами по себе не считаются чрезвычайным обстоятельством.

Важно! Европа получает около 30% авиационного топлива из стран Персидского залива. Поэтому из-за конфликта на Ближнем Востоке сокращение поставок бьет по перевозчикам Однако авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии 24 Канала рассказал, что, по его мнению, дефицит будет касаться не всех стран одинаково, в частности в Польше есть собственная переработка нефтепродуктов.

Какие компании сокращают рейсы из-за кризиса?

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa объявила о масштабном сокращении полетов из-за резкого роста цен на авиатопливо, вызванное войной в Иране. Перевозчик планирует отменить около 20 тысяч рейсов, а также временно отказаться от нерентабельных маршрутов из Мюнхена и Франкфурта как минимум до середины октября.

В начале мая нидерландский лоукостер Transavia сообщил о первых отмены рейсов, запланированных на май и июнь. В компании объяснили такое решение стремительным ростом расходов на топливо.

О возможном сокращении рейсов также предупредил крупнейший европейский лоукостер Ryanair, который оценивает влияние топливного кризиса на летний сезон.

Между тем американская Delta Air Lines ищет способы компенсировать дополнительные расходы, которые могут достичь около 1 миллиарда долларов. Для этого компания также планирует пересмотреть маршрутную сетку и сократить убыточные направления.