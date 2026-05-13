Почему Моди решил экономить на себе?

После обращения к населению Моди значительно сократил размер своего автомобильного кортежа, чтобы уменьшить расход топлива, пишет Reuters.

Дело в том, что в своей речи к гражданам Моди призвал значительно урезать расходы:

  • отказаться от необязательных заграничных поездок;
  • активнее использовать общественный транспорт;
  • сократить покупку золота;
  • и даже уменьшить потребление кулинарного масла.

Причиной таких призывов стали высокие мировые цены на энергоресурсы, которые усиливают давление на валютные резервы страны.

Однако премьер сразу же столкнулся с критикой простых индийцев. В соцсетях люди начали вспоминать большой кортеж чиновников Индии, внутренние авиаперелеты самого Моди и его запланированный визит в Европу на официальном самолете.

Поэтому Моди пришлось сократить количество автомобилей в своем кортеже. Впрочем, по словам источников, все необходимые элементы безопасности в соответствии с протоколами специальной группы защиты премьера сохранили.

Заметьте! Нарендра Моди имеет самый высокий уровень личной охраны в Индии. До сокращения его кортеж, по подсчетам, состоял примерно из десятка автомобилей.

Как Индия страдает от последствий войны в Иране?

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире, пишет Reuters. Однако она значительно зависит от поставок через Ормузский пролив, который был фактически заблокирован из-за войны США против Ирана.

Ранее именно по этому маршруту страна получала нефть, сжиженный природный газ и газ для бытовых нужд.

Подорожание нефти вызвало угрозу дефицита топлива в стране. Пока что Индия воздерживается от повышения цен на бензин и дизель, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке такое решение считают практически неизбежным.

В то же время Индия вынуждена была увеличить в марте закупки нефти у России на фоне конфликта в Иране:

  • поставки с Ближнего Востока сократилось на 6,1% и достигало – 1,18 миллиона баррелей в сутки;
  • зато импорт российской нефти почти удвоился и составил около 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Россия продолжала оставаться главным поставщиком нефти в Индию в марте, тогда как Саудовская Аравия вытеснила Ирак, выйдя на второе место,
– подсчитали аналитики.

Индия смогла увеличить закупки нефти у России, поскольку США выдали специальную лицензию, которая позволила покупать российское сырье, застрявшее в море на танкерах.

Заметьте! Ранее доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач рассказал 24 каналу, что отказ Индии от нефти из России мог бы поспособствовать концу войны в Украине. Ведь тогда Москва потеряет миллиарды, которые тратит на поддержку своей военной машины.

Как в Индии регулируют цены на авиатопливо?

Крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil в начале мая пересмотрела тарифы на авиационное топливо для международных авиаперевозчиков. Стоимость авиационного турбинного топлива для иностранных авиакомпаний выросла сразу на 76,55 доллара за килолитр.

В то же время для перевозчиков, выполняющих внутренние рейсы в Индии, цены оставили без изменений. Таким образом власти пытаются уменьшить давление на внутренний рынок авиаперевозок.

К повышению цен компания прибегла после предупреждений со стороны ряда авиакомпаний о возможном прекращении полетов из-за острого дефицита топлива, который возник на фоне войны в Иране и перебоев с поставками энергоносителей.

Федерация авиакомпаний Индии даже обратилась в Министерство гражданской авиации с письмом, в котором заявила о критической ситуации в отрасли. В документе отметили, что авиасектор страны фактически оказался на грани закрытия или частичного прекращения работы из-за подорожания авиатоплива.