Как повысили цены на авиатопливо в Индии?

Об этом Indian Oil Corp. сообщила в своем официальном заявлении, пишет Reuters.

Цены на авиационное турбинное топливо для международных авиакомпаний в мае повысили сразу на 76,55 доллара за килолитр.

Таким образом стоимость авиатоплива выросла с 1 435,31 доллара до 1 511,86 доллара за килолитр.

В то же время цены для внутренних рейсов в мае будут значительно ниже – их сохранят на уровне 1 105 долларов за килолитр.

Обратите внимание! Indian Oil формирует ценовой ориентир для всей отрасли в стране. То есть рост стоимости авиатоплива у других переработчиков – лишь вопрос времени.

Почему растут цены на авиатопливо?

Компания вынуждена была пойти на повышение после того, как ряд перевозчиков предупредил о риске приостановления полетов из-за острого дефицита топлива, вызванный войной в Иране.

На этой неделе Федерация авиакомпаний Индии сообщила о критической ситуации в авиации страны в письме в Министерство гражданской авиации пишет Bloomberg.

Отрасль находится на грани закрытия или прекращения операций

– предупредили представители федерации.

Дело в том, что авиационная отрасль особенно чувствительна к подорожанию топлива, ведь расходы на него могут составлять до 40% операционных расходов перевозчиков. Даже незначительный рост цен способен существенно повлиять на прибыльность компаний и стоимость авиабилетов.

Теперь решение Indian Oil сохранить цены для внутренних рейсов несколько облегчит ситуацию для авиации страны, который находится под серьезным давлением.

Также компания сообщила, что решила оставить без изменений цены на дизель, бензин и сжиженный газ на май.

Обратите внимание! Индийские нефтепереработчики пересматривают тарифы на топливо в начале каждого месяца.

Почему страдают авиакомпании по всему миру?

Авиакомпании во всем мире страдают из-за дефицита авиатоплива, который возник из-за войны на Ближнем Востоке. Ведь Ормузский пролив, через который ранее транспортировали пятую часть мировых потребностей нефти и газа, фактически остается заблокированным, пока конфликт длится уже третий месяц.

Из-за этого возникли перебои с поставками авиационного топлива, а цены на него взлетели. В Европе, например, с 18 марта они достигли исторического максимума в 1 800 долларов за тонну, после чего немного снизились, но незначительно.

Дороговизна и дефицит уже заставляют компании по всему миру массово сокращать рейсы:

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь, чтобы сэкономить на авиатопливе.

Крупнейшая авиакомпания Европы, Ryanair, заявила, что рассматривает возможность сокращения количества маршрутов.

Компания United Airlines планирует сократить количество рейсов в течение следующих двух кварталов.

В Scandinavian Airlines тоже заявили, что урежут около 1 000 рейсов из-за роста цен на авиатопливо.

Авиакомпания Air New Zealand сообщила о сокращении своих рейсов примерно на 5%, или около 1100, в начале мая.

Приземление самолетов может быть неизбежным,

– резюмировал представитель ассоциации ACI Europe Карстен Шпор.

Важно! Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для 24 Канала отметил, что из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке сокращение поставок в Европу "может быть существенно ощутимым". По оценкам, дефицит авиационного топлива наступит в течение 3 – 5 месяцев, в зависимости от государства.

Что еще известно о дефиците авиатоплива?

Запасы горючего в Европе продолжают стремительно уменьшаться. В крупнейшем энергетическом узле региона – Амстердаме, Роттердаме и Антверпене – резервы авиатоплива и керосина только за неделю сократились почти на 8% и упали до 646 тысяч тонн. Это самый низкий уровень, зафиксирован с марта 2023 года.

На фоне обострения дефицита авиатоплива в Брюсселе уже обсуждают возможные шаги для стабилизации ситуации. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас.

Среди вариантов, которые сейчас рассматривает Евросоюз, – импорт альтернативного авиатоплива из США, которое обычно не используется на европейском рынке. Также авиаперевозчикам могут позволить заправлять большие объемы топлива за пределами Европы. Отдельно обсуждается временное ослабление правил использования слотов в аэропортах.