Какие соглашения планируют Канада и Индия?

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон на мероприятии India Energy Week в Гоа в среду, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра, ожидаемый рост спроса на энергоносители в Индии является "прекрасной возможностью" для Канады, которая обладает большими запасами нефти, газа и критических минералов.

Сегодня мы производим 6% мировой нефти, а Индия получает из Канады менее 1% своей нефти. Увеличение этой доли до разумного уровня усилит обе страны,

– считает Ходжсон

Сейчас канадские чиновники работают также над новыми механизмами торговли критическими минералами с международными партнерами:

для долгосрочных контрактов;

для стратегического резервирования.

В частности, Канада готова поставлять свой уран высочайшего качества. Это поможет Индии реализовать амбициозную инициативу – построить атомную энергетику мощностью 100 гигаватт до 2047 года.

Также Индия может выиграть от поставок канадского сжиженного природного газа (СПГ). В июне в Канаде заработал новый завод мощностью 12 миллионов тонн в год, и ожидается, что производство вырастет до 50 миллиардов тонн.

Заметьте! На сегодня объемы двусторонней торговли между Канадой и Индией составляет всего 30 миллиардов долларов. Однако премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает, что они удвоятся до конца десятилетия.

Почему Индия и Канада перезапускают торговлю?

Конфликт между Индией и Канадой вспыхнул в 2023 году, пишет ВВС. Тогда бывший премьер-министр Джастин Трюдо обвинил Нью-Дели в организации убийства канадского гражданина и сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара.

С тех пор отношения между странами были напряженные, но сейчас Оттава и Нью-Дели снова открыты к сотрудничеству на фоне того, как президент США Дональд Трамп усиливает экономическое давление на оба государства.

Мы жили в мире, где стремились к интеграции с нашими ближайшими торговыми партнерами, а теперь видим, что эта интеграция используется для принуждения, а тарифы – для получения рычагов влияния,

– подчеркнул Ходжсон.

Поэтому, по словам министра, Канада стремится "перезагрузить" свою экономику и выстроить новые партнерства за пределами традиционных союзов.

