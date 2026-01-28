Какие соглашения планируют Канада и Индия?
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон на мероприятии India Energy Week в Гоа в среду, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По словам министра, ожидаемый рост спроса на энергоносители в Индии является "прекрасной возможностью" для Канады, которая обладает большими запасами нефти, газа и критических минералов.
Сегодня мы производим 6% мировой нефти, а Индия получает из Канады менее 1% своей нефти. Увеличение этой доли до разумного уровня усилит обе страны,
– считает Ходжсон
Сейчас канадские чиновники работают также над новыми механизмами торговли критическими минералами с международными партнерами:
- для долгосрочных контрактов;
- для стратегического резервирования.
В частности, Канада готова поставлять свой уран высочайшего качества. Это поможет Индии реализовать амбициозную инициативу – построить атомную энергетику мощностью 100 гигаватт до 2047 года.
Также Индия может выиграть от поставок канадского сжиженного природного газа (СПГ). В июне в Канаде заработал новый завод мощностью 12 миллионов тонн в год, и ожидается, что производство вырастет до 50 миллиардов тонн.
Заметьте! На сегодня объемы двусторонней торговли между Канадой и Индией составляет всего 30 миллиардов долларов. Однако премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает, что они удвоятся до конца десятилетия.
Почему Индия и Канада перезапускают торговлю?
Конфликт между Индией и Канадой вспыхнул в 2023 году, пишет ВВС. Тогда бывший премьер-министр Джастин Трюдо обвинил Нью-Дели в организации убийства канадского гражданина и сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара.
С тех пор отношения между странами были напряженные, но сейчас Оттава и Нью-Дели снова открыты к сотрудничеству на фоне того, как президент США Дональд Трамп усиливает экономическое давление на оба государства.
Мы жили в мире, где стремились к интеграции с нашими ближайшими торговыми партнерами, а теперь видим, что эта интеграция используется для принуждения, а тарифы – для получения рычагов влияния,
– подчеркнул Ходжсон.
Поэтому, по словам министра, Канада стремится "перезагрузить" свою экономику и выстроить новые партнерства за пределами традиционных союзов.
Как Трамп давит на Индию и Канаду?
В прошлом году США удвоили тарифы на индийские товары, доведя общую ставку до 50%. Это стало ответом на закупку Индией российской нефти и существенно ударило по местным экспортерам. Чтобы смягчить последствия, правительство Индии приняло масштабный пакет поддержки бизнеса на 450,6 миллиардов рупий (примерно 5,1 миллиарда долларов), направленный на повышение конкурентоспособности компаний.
Одновременно администрация Трампа усиливает торговое давление на Канаду. В июле 2025 года США ввели новые тарифы в размере 35%, и президент намекнул, что они могут вырасти в ответ на возможные шаги Канады. Канадская экономика пострадала также от отраслевых пошлин на сталь и алюминий в 50%, введенных США.
Недавно Трамп также пригрозил применить 100% тарифы на все канадские товары, которые будут импортироваться в США, если Оттава подпишет соглашение о свободной торговле с Китаем.