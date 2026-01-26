Что ответили в Канаде на угрозы Трампа?

Он заявил, что Канада не планирует торгового соглашения с Китаем, передает 24 Канал со ссылкой на CBC News.

Канада не может договариваться о полноценном торговом соглашении с Китаем из-за обязательств в рамках USMCA – трехстороннего договора между Канадой, США и Мексикой,

– отметил Карни.

Он отметил, что во время недавних контактов с китайской стороной Канада пыталась урегулировать отдельные торговые вопросы, которые накопились в течение последних лет, в частности, по электромобилей, аграрной продукции и рыбных товаров.

Карни подчеркнул, что Канада "придерживается своих обязательств" в рамках соглашения между Канадой, США и Мексикой и не собирается их нарушать.

Заметьте! Трехстороннее соглашение между тремя странами Canada – U.S. – Mexico Agreement (USMCA) предусматривает, что страна намерена заключить торговое соглашение нерыночной экономикой, к которой относят Китай, должен предупредить заранее об этом своих партнеров.

Какими пошлинами Трамп угрожает Канаде?

В выходные Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ввести 100% тарифы на все канадские товары, которые будут импортироваться в США, если Канада "заключит соглашение с Китаем". Правда, американский президент не уточнил, какое именно соглашение он имеет в виду.

Китай успешно и полностью захватывает некогда Великую страну Канаду. Очень печально это видеть,

– выразил свое недовольство глава Белого дома.

При этом он пренебрежительно назвал премьер-министра Карни "губернатором" – ранее Трамп таким образом неоднократно подшучивал над предшественником Карни Джастином Трюдо.

Если губернатор Карни думает, что сделает Канаду “перевалочным портом” для поставки китайских товаров в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается,

– подчеркнул Трамп.

Стоит знать! Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что возможные пошлины в 100% будут применять именно в случае, если Канада и Китай заключат полноценное соглашение о свободной торговле.

