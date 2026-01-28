Які угоди планують Канада та Індія?

Про це заявив міністр енергетики й природних ресурсів Канади Тім Ходжсон на заході India Energy Week у Гоа в середу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра, очікуване зростання попиту на енергоносії в Індії є "чудовою можливостю" для Канади, яка володіє великими запасами нафти, газу та критичних мінералів.

Сьогодні ми виробляємо 6% світової нафти, а Індія отримує з Канади менше ніж 1% своєї нафти. Збільшення цієї частки до розумного рівня посилить обидві країни,

– вважає Ходжсон

Зараз канадські посадовці працюють також над новими механізмами торгівлі критичними мінералами з міжнародними партнерами:

для довгострокових контрактів;

для стратегічного резервування.

Зокрема, Канада готова постачати свій уран найвищої якості. Це допоможе Індії реалізувати амбітну ініціативу – розбудувати атомну енергетику потужністю 100 гігават до 2047 року.

Також Індія може виграти від постачань канадського скрапленого природного газу (СПГ). У червні в Канаді запрацював новий завод потужністю 12 мільйонів тонн на рік, і очікується, що виробництво зросте до 50 мільярдів тонн.

Зауважте! На сьогодні обсяги двосторонньої торгівлі між Канадою та Індією становить лише 30 мільярдів доларів. Однак прем'єр-міністр Канади Марк Карні розраховує, що вони подвояться до кінця десятиліття.

Чому Індія і Канада перезапускають торгівлю?

Конфлікт між Індією та Канадою спалахнув у 2023 році, пише ВВС. Тоді колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо звинуватив Нью-Делі в організації вбивства канадського громадянина та сикхського активіста Хардіпа Сінгха Ніджара.

З того часу відносини між країнами були напружені, але зараз Оттава і Нью-Делі знову відкриті до співпраці на тлі того, як президент США Дональд Трамп посилює економічний тиск на обидві держави.

Ми жили у світі, де прагнули інтеграції з нашими найближчими торговельними партнерами, а тепер бачимо, що ця інтеграція використовується для примусу, а тарифи – для отримання важелів впливу,

– наголосив Ходжсон.

Тому, за словами міністра, Канада прагне "перезавантажити" свою економіку й вибудувати нові партнерства за межами традиційних союзів.

