Як Індія знизить мита для ЄС?

Індійський уряд погодився негайно знизити збори на обмежену кількість автомобілів із країн ЄС вартістю понад 15 тисяч євро, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, згодом Нью-Делі поступово зменшать тарифи на європейські автомобілі до 10%. Завдяки цьому автовиробники Європи отримають ширший доступ до індійського ринку.

  • Джерела розповідають, що Індія запропонувала одразу знизити тарифи до 40% приблизно для 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік.
  • Однак пільги не розповсюджуватимуться на електромобілі протягом перших п'яти років, щоб захистити місцевих виробників. Після цього електрокари також отримають митні послаблення у тому ж розмірі.

Це стане найбільшим відкриттям індійського ринку для європейських автовиробників на тлі завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС,
– зазначає видання.

Варто знати! Індія є третім найбільшим авторинком світу після США та Китаю. Однак досі країна була однією з найбільш закритих для імпорту автомобілів.

Що відомо про торгівельну угоду ЄС та Індії?

Угоду про вільну торгівлю можуть оголосити вже у вівторок, 27 січня. Вона має завершити багаторічні переговори щодо торгівлі між Євросоюзом та Індією. Її вже називають "матір’ю всіх угод", пише Reuters.

  • Домовленості мають збільшити загальні обсяги товарообігу між ЄС та Індією.
  • Водночас угода покликана підтримати індійський експорт, зокрема текстилю та ювелірних виробів, які постраждали від високих тарифів США.

З іншого боку, зниження тарифів стане серйозним стимулом для європейських автовиробників, таких як:

  • Volkswagen;
  • Renault;
  • Stellantis;
  • Mercedes-Benz;
  • та BMW.

На сьогодні вони займають менш як 4% індійського ринку. Проте нові тарифи дозволять європейським компаніям дешевше продавати автомобілі в Індії та розширювати локальне виробництво, орієнтуючись на потреби ринку.

Зауважте! Однак джерела наголошують, що переговори щодо торгівельної угоди ЕС та Індії конфіденційні, а умови ще можуть змінитися.

Чому Індія поглиблює торгівлю з ЄС?

  • Після рішення Дональда Трампа різко підвищити мита на імпорт з Індії, зробивши їх одними з найвищих серед усіх торговельних партнерів США, індійський бізнес змушений шукати альтернативні ринки збуту. Одним із головних напрямів переорієнтації стає Європа, яка може компенсувати втрати від американських обмежень.

  • Євросоюз уже є ключовим торговельним партнером Індії. За підсумками фінансового року, що завершився у березні 2024-го, товарообіг між сторонами сягнув 137,5 мільярда доларів. Це майже на 90% більше, ніж десять років тому, що підтверджує стрімке зближення ринків.

  • Щоб закріпитися в ЄС, індійські експортери прискорюють адаптацію до жорсткіших європейських вимог. Зокрема, текстильні компанії посилюють контроль за використанням хімічних речовин, маркуванням продукції та дотриманням стандартів етичного ланцюга постачання.