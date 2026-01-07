Чому Індія незадоволена тарифами?

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У мене з ним дуже хороші стосунки, але він не зовсім задоволений мною, бо вони сплачують великі тарифи,

– зазначив президент.

При цьому він додав, що закупівлі Індією російської нафти "значно зменшилися".

Ці слова Трампа стали черговим неоднозначним сигналом для Нью-Делі.

У листопаді минулого року американський президент говорив, що Сполучені Штати готові переглянути й знизити високі митні ставки для Індії "у певний момент", якщо вона суттєво скоротить закупівлі російської нафти.

Та вже напочатку 2026 року Трамп пригрозив Нью-Делі підвищенням тарифів, якщо Нью-Делі не відмовиться від нафти Москви, пише Reuters.

Вони торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити для них мита. І це буде дуже погано для Індії,

– наголосив президент.

Зауважте! У серпні Трамп запровадив тарифи у розмірі 50% на товари з Індії, які стали найвищими в Азії. Таке рішення у Вашингтоні аргументували тим, що Нью-Делі купує у Москви великі обсяги нафти, тим самим фінансуючи війну Росії проти України. Ці тарифи погіршили відносини між двома країнами й досі залишаються чинними.

Що відомо про торгівельну угоду США та Індії?

Після запровадження 50% тарифів Трамп і Моді провели чотири телефонні розмови, а торгові представники країн – кілька раундів переговорів, але всі ці зусилля досі не дали результатів щодо двосторонньої угоди.

Тим часом індійські експортери дуже занепокоєні через затягування переговорів про торгівельну угоду між Нью-Делі та Вашингтоном. Адже січень – вирішальний місяць, щоб забезпечити контракти на першу половину 2026 року.

За словами Раффіка Ахмеда, керівника Farida Group, (одного з найбільших виробників взуття в Індії), 15 січня є граничною датою для забезпечення великих замовлень із США, щоб гарантувати стабільні доходи на літній та осінній сезони.

Я скоротив виробництво на 20–25% і звільнив працівників. Скільки ми ще можемо так працювати й продовжувати давати знижки?

– питає бізнесмен.

Зауважте! Індійські чиновники заявляють, що прагнуть завершити перемовини, проте Трамп надсилає суперечливі сигнали щодо перспектив угоди і навіть натякнув, що США можуть запровадити нові тарифи на індійський рис.

Як Індія постраждала від тарифів Трампа?