Почему Индия недовольна тарифами?

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

У меня с ним очень хорошие отношения, но он не совсем доволен мной, потому что они платят большие тарифы,

– отметил президент.

При этом он добавил, что закупки Индией российской нефти "значительно уменьшились".

Эти слова Трампа стали очередным неоднозначным сигналом для Нью-Дели.

В ноябре прошлого года американский президент говорил, что Соединенные Штаты готовы пересмотреть и снизить высокие таможенные ставки для Индии "в определенный момент", если она существенно сократит закупки российской нефти.

И уже в начале 2026 года Трамп пригрозил Нью-Дели повышением тарифов, если Нью-Дели не откажется от нефти Москвы, пишет Reuters.

Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины. И это будет очень плохо для Индии,

– подчеркнул президент.

Заметьте! В августе Трамп ввел тарифы в размере 50% на товары из Индии, которые стали самыми высокими в Азии. Такое решение в Вашингтоне аргументировали тем, что Нью-Дели покупает у Москвы большие объемы нефти, тем самым финансируя войну России против Украины. Эти тарифы ухудшили отношения между двумя странами и до сих пор остаются в силе.

Что известно о торговом соглашении США и Индии?

После введения 50% тарифов Трамп и Моди провели четыре телефонных разговора, а торговые представители стран – несколько раундов переговоров, но все эти усилия до сих пор не дали результатов по двустороннему соглашению.

Между тем индийские экспортеры очень обеспокоены из-за затягивания переговоров о торговом соглашении между Нью-Дели и Вашингтоном. Ведь январь – решающий месяц, чтобы обеспечить контракты на первую половину 2026 года.

По словам Раффика Ахмеда, руководителя Farida Group, (одного из крупнейших производителей обуви в Индии), 15 января является предельной датой для обеспечения крупных заказов из США, чтобы гарантировать стабильные доходы на летний и осенний сезоны.

Я сократил производство на 20–25% и уволил работников. Сколько мы еще можем так работать и продолжать давать скидки?

– спрашивает бизнесмен.

Заметьте! Индийские чиновники заявляют, что стремятся завершить переговоры, однако Трамп посылает противоречивые сигналы относительно перспектив сделки и даже намекнул, что США могут ввести новые тарифы на индийский рис.

Как Индия пострадала от тарифов Трампа?