Що відомо про нові тарифи Трампа?

Мита набудуть чинності вже наступного тижня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Останній крок, спрямований на захист американської виробничої промисловості та національної безпеки, йде слідом за масштабними митами на торгових партнерів у розмірі до 50% та іншими цільовими зборами на такі імпортні товари, як сталь.

Ця серія заходів затьмарила перспективи глобального зростання та паралізувала бізнес-рішення у всьому світі. Водночас Федеральна резервна система заявила, що вони також сприяють зростанню цін для споживачів у США.

Останні оголошення Трампа у Truth Social не уточнювали, чи будуть нові збори накладатися поверх чинних національних тарифів,

– йдеться у матеріалі.

Однак нещодавно укладені торговельні угоди з Японією, ЄС та Великою Британією містять положення, що обмежують рівень мит для конкретних продуктів, таких як фармацевтика. У Токіо заявили, що ще аналізують можливий вплив нових заходів, а в Канберрі назвали їх "несправедливими" та "невиправданими".

Трамп також виконав обіцянку "повернути" американський меблевий бізнес, заявивши, що він почне стягувати:

50% мито на імпортні кухонні шафи та ванні тумби; 30% – на м’які меблі.

Зверніть увагу! Усі нові збори почнуть діяти з 1 жовтня.

Причина цього – масштабне "ЗАТОПЛЕННЯ" цих продуктів у Сполучені Штати іншими країнами,

– сказав Трамп.

Нові дії розглядаються як частина зсуву адміністрації Трампа до більш усталених юридичних підстав для тарифних заходів, враховуючи ризики, пов’язані зі справою у Верховному суді щодо законності його масштабних глобальних мит. Нове 100% мито на будь-який брендований або запатентований фармацевтичний продукт застосовуватиметься до всього імпорту, якщо компанія вже не почала будівництво виробничого заводу у США.

Фармацевтична дослідницька та виробнича асоціація Америки, галузева група, заявила, що компанії "продовжують оголошувати про сотні мільярдів доларів нових інвестицій у США. Тарифи ставлять ці плани під загрозу".

Адміністрація Трампа відкрила десятки розслідувань щодо національної безпеки у зв’язку з імпортом вітрових турбін, літаків, напівпровідників, полікремнію, міді, деревини, пиломатеріалів та критично важливих мінералів, щоб використати їх як підставу для нових тарифів,

– наголосили у тексті.

Зауважте! Трамп зробив мита ключовим інструментом зовнішньої політики, використовуючи їх для перегляду торговельних угод, отримання поступок та політичного тиску на інші країни.

На що впливають тарифи Трампа?

Тарифи Трампа вплинули на економіки Китаю та Європи. Тому Пекін та ЄС готові об'єднатися, аби врятувати свої економіки. Про це пише Reuters.

Останні два роки Китай та ЄС останні два роки перебували на межі торговельної війни. Однак рішення Трампа змушують їх почати зближатися.

Що ще відомо про мита президента США?