Чому Трамп хоче звільнити Кук?

Трамп звернувся до Верховного суду після того, як Кук вперше за кілька місяців знизила процентні ставки, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Трамп розчарований Путіним, але вірить, що вдасться знайти рішення щодо війни в Україні

Апеляція Трампа щодо екстреного усунення Кук поставила питання незалежності ФРС. З іншого боку, спроба Трампа усунути Кук пов'язана з новими юридичними теоріями, які можуть знайти підтримку консервативного суду,

– пишуть у виданні.

Якщо Трампу вдасться звільнити Кук, це стане першим випадком, коли керівника ФРС звільнив президент за 111-річну історію центрального банку.

Федеральна резервна система 18 вересня вперше з грудня знизила свою базову процентну ставку та дала зрозуміти, що цього року ймовірні подальші зниження. Трамп різко розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла за підтримку високих ставок, а критики припустили, що справжньою метою адміністрації, спрямованою проти Кук, було змусити агентство діяти.

Той факт, що Рада Федеральної резервної системи відіграє унікально важливу роль в американській економіці, лише посилює інтерес уряду та громадськості до того, щоб забезпечити, що етично скомпрометований член не продовжуватиме зловживати своїми широкими повноваженнями,

– повідомили в зверненні адміністрації.

Які наслідки можливі для США після звільнення Кук?

Трамп кинув виклик незалежності суддів країни та використав свою виконавчу владу для нападів на академічну спільноту, медіагрупи та юридичні фірми, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Після цього Кук коротко попередила суд, що її усунення може загрожувати економічній стабільності, викликати ударні хвилі на ринках та засумніватися в незалежності центрального банку.

Аргумент адвокатів Кук був відповіддю на один із пунктів екстреного клопотання Трампа: його прохання про короткострокове усунення її від влади Верховним судом Джоном Робертсом, поки Верховний суд розглядає справу.

Навіть попри те, що цього року Верховний суд дозволив адміністрації тимчасово усунути керівників інших незалежних агентств, він, схоже, провів лінію захисту навколо ФРС.

Що відомо про проблеми Трампа з ФРС?