Чому Трамп йде проти ФРС?

Протягом усієї своєї президентської кар'єри Дональд Трамп боровся з Федеральною резервною системою, намагаючись домогтися свого щодо відсоткових ставок, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Дивіться також Intel повідомила інвесторів про наслідки угоди з урядом США

25 серпня президент США вивів свою атаку на новий рівень, заявивши, що він "негайно" усуне з посади керуючу Лізу Кук, проте вона пообіцяла боротися з Трампом і залишитися на посаді, заявивши, що президент "не має повноважень" звільняти її.

Крок Трампа продемонстрував безжальну рішучість захопити прийняття рішень у центральному банку, навіть ціною незалежності, яка десятиліттями допомагала підтримувати довіру до економічної політики США та статус долара як резервної валюти,

– пишуть у виданні.

За словами Девіда Вессела, директора Центру фіскальної та монетарної політики Хатчінса в Інституті Брукінгса, Трамп рішуче налаштований контролювати ФРС і використовуватиме будь-які важелі впливу, щоб отримати більшість у Раді керуючих. Таким чином резидент підриває основи демократії США.

Як дії Трампа вплинуть на економіку США?

Трамп також кинув виклик незалежності суддів країни та використав свою виконавчу владу для нападів на академічну спільноту, медіагрупи та юридичні фірми. Але його дії проти економічних агентств знервували інвесторів.

Після втручання Трампа інвестори продали довгострокові казначейські облігації США, що призвело до зростання дохідності 30-річних облігаційю. Долар також знизився відносно своїх конкурентів.

Якщо Трампу вдасться усунути Кук, термін повноважень якої триває до 2038 року, це надасть його кандидатам контроль над радою керівників, що складається з семи членів. Більше того, президентів 12 регіональних федеральних резервів, усі з яких обіймають п'ятирічний термін, потрібно буде поновити наприкінці лютого 2026 року. Рішення про поновлення їхніх термінів приймає рада директорів ФРС.

Зауважте! Відбиток Трампа вже присутній у ФРС. Двох із семи членів ради директорів, Крістофера Воллера та Мішель Боумен, він обрав під час свого першого терміну на посаді.

Нагадаємо, що наприкінці червня Трамп назвав очільника ФРС "тупим хлопцем" і своїм ненависником.

Він наголосив, що розуміє, що його жорстка критика ускладнює голові ФРС знижувати ставки. Однак американський президент запевнив, що вже пробував по-різному, був добрим, нейтральним і різким, але нібито доброта й нейтральність не спрацювали.