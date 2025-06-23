Трамп натякнув на можливе звільнення голови ФРС

Зокрема президент Сполучених Штатів назвав очільника ФРС абсолютним та повним ідіотом, передає 24 Канал з посиланням на соцмережу Дональда Трампа у Truth Social.

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Згідно зі слів американського президента, Пауелл скаржиться на витрати, більшість із яких були спричинені "фейковим урядом Байдена". Але, як вважає Трамп, він міг би зробити найбільше й найкраще для США, якби допоміг знизити відсоткові ставки.

І якщо б він знизив їх до рівня, на якому вони мають бути – 1-2% – цей "дурбелик" міг би зекономити Сполученим Штатам Америки до 1 трильйона доларів на рік,

– зробив заяву Дональд Трамп.

Він наголосив, що розуміє, що його жорстка критика ускладнює голові ФРС знижувати ставки. Однак американський президент запевнив, що вже пробував по-різному, був добрим, нейтральним та різким, але нібито доброта й нейтральність не спрацювали.

Він тупий хлопець і очевидний ненависник Трампа, якого взагалі не мало б бути на цій посаді. Я послухав когось, кого не мав слухати, а Байден взагалі не повинен був його повторно призначати,

– вважає лідер США.

Трамп додав, що в Америці практично немає інфляції, її економіка працює дуже добре, а скоро, з урахуванням величезних доходів від мит і будівництва заводів по всій країні, буде працювати ще краще, ніж будь-коли. Тому, якщо Пауелла хвилює інфляція чи щось інше, йому нібито достатньо просто знизити ставку, щоб країна мала вигоду від зниження процентних витрат, а потім підняти її в майбутньому, якщо "інші фактори" все ж таки з’являться.

Не треба казати, що ти думаєш, що інфляція колись буде – її зараз немає, а якщо буде – тоді піднімеш ставку!,

– написав американський президент.

Він додав, що країна мала б бути на вершині прикріпленого списку, а не на дні. Зокрема Трампа висловив своє нерозуміння, чому Рада не скасує рішення "цього абсолютного і повного ідіота".

Можливо, тільки можливо, мені доведеться передумати щодо того, щоб його звільнити?,

– зазначив Дональд Трамп.

Зауважте! Лідер Сполучених Штатів резюмував, що "як би там не було", термін глави ФРС незабаром закінчується.