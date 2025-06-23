Трамп намекнул на возможное увольнение главы ФРС

В частности президент Соединенных Штатов назвал главу ФРС абсолютным и полным идиотом, передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Дональда Трампа в Truth Social.

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Согласно словам американского президента, Пауэлл жалуется на расходы, большинство из которых были вызваны "фейковым правительством Байдена". Но, как считает Трамп, он мог бы сделать больше и лучше для США, если бы помог снизить процентные ставки.

И если бы он снизил их до уровня, на котором они должны быть – 1-2% – этот "дурбелик" мог бы сэкономить Соединенным Штатам Америки до 1 триллиона долларов в год,

– сделал заявление Дональд Трамп.

Он отметил, что понимает, что его жесткая критика затрудняет главе ФРС снижать ставки. Однако американский президент заверил, что уже пробовал по-разному, был добрым, нейтральным и резким, но якобы доброта и нейтральность не сработали.

Он тупой парень и очевидный ненавистник Трампа, которого вообще не должно было быть на этой должности. Я послушал кого-то, кого не должен был слушать, а Байден вообще не должен был его повторно назначать,

– считает лидер США.

Трамп добавил, что в Америке практически нет инфляции, ее экономика работает очень хорошо, а скоро, с учетом огромных доходов от пошлин и строительства заводов по всей стране, будет работать еще лучше, чем когда-либо. Поэтому, если Пауэлла волнует инфляция или что-то другое, ему якобы достаточно просто снизить ставку, чтобы страна имела выгоду от снижения процентных расходов, а потом поднять ее в будущем, если "другие факторы" все же появятся.

Не надо говорить, что ты думаешь, что инфляция когда-то будет – ее сейчас нет, а если будет – тогда поднимешь ставку!,

– написал американский президент.

Он добавил, что страна должна была бы быть на вершине прикрепленного списка, а не на дне. В частности Трампа выразил свое непонимание, почему Совет не отменит решение "этого абсолютного и полного идиота".

Возможно, только возможно, мне придется передумать относительно того, чтобы его уволить?,

– отметил Дональд Трамп.

Заметьте! Лидер Соединенных Штатов резюмировал, что "как бы там ни было", срок главы ФРС вскоре заканчивается.