Когда и почему США ждет дефолт

Предполагаемая дата дефолта является "подвижной мишенью", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам министра финансов США Скотта Бессента, США могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже во второй половине лета. Это произойдет, когда закончатся деньги для уплаты счетов по государственному долгу в размере более 36,9 триллионов долларов.

По ожиданиям Бессента, это произойдет в середине или в конце лета, однако лето технически длится с 20 июня до 22 сентября.

Бессент также отметил, если налоговый законопроект Трампа не будет принят, Америка может столкнуться с крупнейшим финансовым кризисом с 2008 года. Если не решить вопрос с лимитом государственного долга, это станет самым тяжелым ударом за последние 15 лет.

Что ранее Бессент говорил о дефолте

1 июня мнение министра финансов было другим. Тогда Скотт Бессент категорически отвергал возможность дефолта в США, хотя он и признает что экономическая ситуация напряженная.

Бессент заверил, что Соединенные Штаты никогда не допустят дефолта.

США никогда не объявят дефолт. Этого никогда не произойдет. Мы – на предупредительной полосе, но не ударимся о стену,

– подчеркнул министр финансов.

Глава Минфина не стал называть крайний срок, когда Сенат может повысить потолок государственного долга. По его словам, дату не объявляют, потому что используют ее для продвижения законопроекта.