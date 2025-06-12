Когда и почему США ждет дефолт
Предполагаемая дата дефолта является "подвижной мишенью", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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По словам министра финансов США Скотта Бессента, США могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже во второй половине лета. Это произойдет, когда закончатся деньги для уплаты счетов по государственному долгу в размере более 36,9 триллионов долларов.
По ожиданиям Бессента, это произойдет в середине или в конце лета, однако лето технически длится с 20 июня до 22 сентября.
Бессент также отметил, если налоговый законопроект Трампа не будет принят, Америка может столкнуться с крупнейшим финансовым кризисом с 2008 года. Если не решить вопрос с лимитом государственного долга, это станет самым тяжелым ударом за последние 15 лет.
Что ранее Бессент говорил о дефолте
1 июня мнение министра финансов было другим. Тогда Скотт Бессент категорически отвергал возможность дефолта в США, хотя он и признает что экономическая ситуация напряженная.
Бессент заверил, что Соединенные Штаты никогда не допустят дефолта.
США никогда не объявят дефолт. Этого никогда не произойдет. Мы – на предупредительной полосе, но не ударимся о стену,
– подчеркнул министр финансов.
Глава Минфина не стал называть крайний срок, когда Сенат может повысить потолок государственного долга. По его словам, дату не объявляют, потому что используют ее для продвижения законопроекта.