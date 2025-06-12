Коли і чому США чекає дефолт

Передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, США можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Це станеться, коли закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад 36,9 трильйонів доларів.

За очікуваннями Бессента, це станеться в середині або наприкінці літа, проте літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня.

Бессент також зазначив, якщо податковий законопроєкт Трампа не буде ухвалений, Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року. Якщо не розв'язати питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.

Що раніше Бессент говорив про дефолт

1 червня думка міністра фінансів була іншою. Тоді Скотт Бессент категорично відкидав можливість дефолту у США, хоча він і визнає що економічна ситуація напружена.

Бессент запевнив, що Сполучені Штати ніколи не допустять дефолту.

США ніколи не оголосять дефолт. Цього ніколи не станеться. Ми – на попереджувальній смузі, але не вдаримось об стіну,

– наголосив міністр фінансів.

Глава Мінфіну не став називати крайній термін, коли Сенат може підвищити стелю державного боргу. За його словами, дату не оголошують, тому що використовують її для просування законопроєкту.