Як США збираються врятуватися від дефолту

Міністр США Скотт Бессент категорично відкидає можливість дефолту у країні. Хоча він і визнає що економічна ситуація напружена, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Бессент запевнив, що Сполучені Штати ніколи не допустять дефолту.

США ніколи не оголосять дефолт. Цього ніколи не станеться. Ми – на попереджувальній смузі, але не вдаримось об стіну,

– наголосив міністр фінансів.

Глава Мінфіну не став називати крайній термін, коли Сенат може підвищити стелю державного боргу. За його словами, дату не оголошують, тому що використовують її для просування законопроєкту.

Важливо! Раніше Бессент попереджав Конгрес, що ліміт запозичень може вичерпатися у серпні 2025 року остаточно.

Які економічні перспективи США

Міністр фінансів також відкидає песимістичні прогнози фінансистів щодо кризи державних облігацій. Зокрема, він скептично поставився до заяв голови найбільшого банківського конгломерату США JP Morgan Джеймі Даймона щодо можливих "тріщин на ринку облігацій".

Я знаю Джеймі давно, і протягом всієї кар'єри він робив подібні прогнози. На щастя, жоден з них не справдився,

– зазначив Бессент.

Він також заявив, що цього року дефіцит бюджету буде менший, ніж торік, і через два роки буде ще менший. За словами Бессента, США поступово знижуватимуть дефіцит, однак це тривалий процес. Головна ж мета – зменшити дефіцит протягом наступних чотирьох років і "залишити країну в хорошому стані в 2028 році".

Варто знати! У квітні-травні дві палати Конгресу схвалили дві редакції законопроєкту щодо бюджету США, в яких закладені різні суми підвищення державного боргу. Однак їм потрібно виробити спільний проєкт і проголосувати за нього в Сенаті. Втім палати мають розбіжності щодо податків і соціальних програм, що поки заважає їм досягти консенсусу в питанні бюджету.