Почему Макрон ждет новых угроз США?

В новом интервью Макрон предупредил ЕС, что ожидает серьезное столкновение с Вашингтоном уже в этом году, пишет Bloomberg.

Смотрите также Тарифная война набирает обороты: Трамп пригрозил Канаде жестким ультиматумом

На этот раз, по его мнению, причиной станет регулирование цифровых услуг в Европе. Это может спровоцировать Трампа ввести новые сокрушительные тарифы против ЕС.

США в ближайшие месяцы – и это вполне вероятно – будут атаковать нас через цифровое регулирование,

– подчеркнул французский президент.

Он добавил, что под ударом могут оказаться прежде всего Франция и Испания из-за запрета социальных сетей для детей.

Дело в том, что такой шаг закроет американским технологическим гигантам доступ к миллионам молодых пользователей в Европе. А это, свою очередь, приведет к стремительному сокращению доходов от рекламы. Поэтому Трамп может действовать в ответ агрессивно.

Макрон призвал ЕС стать намного жестче в отношениях с американским президентом. Он считает, что европейские страны действуют слишком медленно в отношениях с США и не на том уровне, которого требует ситуация.

Это должно быть моментом нашего пробуждения,

– президент Франции.

Почему ЕС выступает за запрет соцсетей?

Ранее Франция сделала шаг к запрету социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. В стране приняла соответствующий закон и развернула дебаты на уровне Евросоюза.

В ноябре 2025 года Европейский парламент поддержал резолюцию, которая призывает установить минимальный возраст доступа к соцсетям – не ниже 16 лет, сообщало DW.

На днях же премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его правительство планирует запрет социальных сетей для детей до 16 лет.

сообщил, что его правительство планирует запрет социальных сетей для детей до 16 лет. Также Санчес отметил, что Испания и 5 других европейских стран объединились в "Коалицию цифрово готовых" для регулирования деятельности социальных платформ.

Стоит знать! Первой страной, которая запретила пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет, стала Австралия.

Какими тарифами уже угрожал Трамп?