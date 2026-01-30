Який ультиматум висунув Трамп?
Ультиматум діятиме доти, доки Оттава не погодиться сертифікувати певні моделі бізнес-джетів американської компанії Gulfstream, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа у Truth Social.
Президент заявив, що Канада буцімто "безпідставно, незаконно і вперто" відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream моделей 500, 600, 700 і 800, на що отримає жорстку відповідь.
Виходячи з того ми оголошуємо про відкликання сертифікації літаків Bombardier Global Express, а також усіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream – велика американська компанія – не буде повністю сертифікована, як це мало статися ще багато років тому,
– написав Трамп.
Він стверджує, що Канада фактично блокує продаж літаків компанії Gulfstream, як є підрозділом General Dynamics Corp., через процес сертифікації. Тому кожен канадський літак в США обкладатимуть величезним мито, якщо ситуацію не виправлять негайно.
Важливо! Представник Білого дому уточнив, що погроза Трампа про скасування сертифікації стосуватиметься лише нових літаків. Борти, які вже експлуатують, поки що в безпеці.
Які наслідки матимуть нові мита Трампа?
Фахівці, однак, занепокоєні новими погрозами Трампа. Авіаційні аналітики називають його ідею більш ніж поганою, оскільки сертифікація зазвичай пов’язана із питаннями безпеки, а не торгівельними суперечностями, пише Bloomberg.
Я не розумію, що це таке і звідки воно взялося, але це значно гірше, ніж просто погана ідея – президентові втручатися у питання безпеки та сертифікації. І чи має він взагалі повноваження на такі дії?
– зауважив Річард Абулофія з AeroDynamic Advisory.
Експерти додають, що від цих обмежень під ударом опиняться американські авіалінії. Хоча головною мішенню Трампа стала Bombardier Global Express, найбільше можуть постраждати внутрішні рейси США.
Річ у тім, що американські перевізники масово використовують регіональні літаки серії CRJ канадського виробництва:
American Airlines має у флоті близько 200 таких літаків.
Delta Air Lines експлуатує майже 180 одиниць.
У Bombardier повідомили, що вже спілкуються з урядом Канади щодо заяви Трампа. Компанія сподівається, що все ж таки зможе швидко залагодити ситуацію та уникнути хаосу в авіасполученні.
Кому ще погрожував Трамп?
Днями Трамп заявив, що США можуть запровадити 100%і мита на весь канадський імпорт у разі, якщо Оттава укладе угоду про вільну торгівлю з Китаєм. За його словами, у такому разі Канадиа стане“перевалочним портом” для постачання китайських товарів до США.
Крім того, американський президент нещодавно анонсував додаткові 10% тарифів для низки європейських держав, які підтримали Гренландію та виступили проти ідеї встановлення контролю США над островом. До "чорного списку" він зарахував Данію, Норвегію, Швецію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Нідерланди та Велику Британію. Але пізніше передумав.
Окремо Трамп різко відреагував на позицію Франції. Він пригрозив запровадити 200% мита на французьке шампанське та вина, пояснивши це рішенням президента Еммануеля Макрона відмовитися від участі в Раді миру щодо ситуації в Газі.