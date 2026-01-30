Який ультиматум висунув Трамп?

Ультиматум діятиме доти, доки Оттава не погодиться сертифікувати певні моделі бізнес-джетів американської компанії Gulfstream, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Дивіться також Знову за своє: Трамп карає Південну Корею новими тарифами

Президент заявив, що Канада буцімто "безпідставно, незаконно і вперто" відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream моделей 500, 600, 700 і 800, на що отримає жорстку відповідь.

Виходячи з того ми оголошуємо про відкликання сертифікації літаків Bombardier Global Express, а також усіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream – велика американська компанія – не буде повністю сертифікована, як це мало статися ще багато років тому,

– написав Трамп.

Він стверджує, що Канада фактично блокує продаж літаків компанії Gulfstream, як є підрозділом General Dynamics Corp., через процес сертифікації. Тому кожен канадський літак в США обкладатимуть величезним мито, якщо ситуацію не виправлять негайно.

Важливо! Представник Білого дому уточнив, що погроза Трампа про скасування сертифікації стосуватиметься лише нових літаків. Борти, які вже експлуатують, поки що в безпеці.

Які наслідки матимуть нові мита Трампа?

Фахівці, однак, занепокоєні новими погрозами Трампа. Авіаційні аналітики називають його ідею більш ніж поганою, оскільки сертифікація зазвичай пов’язана із питаннями безпеки, а не торгівельними суперечностями, пише Bloomberg.

Я не розумію, що це таке і звідки воно взялося, але це значно гірше, ніж просто погана ідея – президентові втручатися у питання безпеки та сертифікації. І чи має він взагалі повноваження на такі дії?

– зауважив Річард Абулофія з AeroDynamic Advisory.

Експерти додають, що від цих обмежень під ударом опиняться американські авіалінії. Хоча головною мішенню Трампа стала Bombardier Global Express, найбільше можуть постраждати внутрішні рейси США.

Річ у тім, що американські перевізники масово використовують регіональні літаки серії CRJ канадського виробництва:

American Airlines має у флоті близько 200 таких літаків.

Delta Air Lines експлуатує майже 180 одиниць.

У Bombardier повідомили, що вже спілкуються з урядом Канади щодо заяви Трампа. Компанія сподівається, що все ж таки зможе швидко залагодити ситуацію та уникнути хаосу в авіасполученні.

Кому ще погрожував Трамп?