Як Швейцарія рятується от мит США

Представник Міністерства економіки від імені ряду повідомив, що сторони досі працюють над ширшою торгівельною угодою між США та Швейцарією, пише Bloomberg.

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Переговори зі США щодо торгівельної угоди тривають. Швейцарія враховує поточний розвиток подій під час цих переговорів. Ми прагнемо досягти результату, який врегулює економічні відносини між двома країнами, незалежно від правових і політичних змін у США,

– зауважили в Мінекономіки.

З такими словами швейцарські урядовці виступили після того, як США вирішили увести нові тарифи щонайменше у розмірі 10% на товари з 60 країн.

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Це рішення Вашингтона пов’язане з торгівельним розслідуванням, яке адміністрація Трампа розпочала цієї весни відповідно до статті 301 Закону про торгівлю від 1974 року.

За його результатами США тепер планують запровадити додаткові мита для товарів, які нібито вироблялися з використанням примусової праці.

Однак Швейцарія рішуче відкидає звинувачення, висунуті в межах цих розслідувань. В економічному відомстві запевнили, що країна жодним чином не завдає шкоди американським виробникам.

Найбільша бізнес-асоціація країни Economiesuisse також не погодилася з претензіями Вашингтона.

Немає жодних доказів того, що американські товари змушені конкурувати у Швейцарії з продукцією, яка містить компоненти, виготовлені з використанням примусової праці, Так само немає доказів того, що швейцарські ланцюги постачання використовуються для потрапляння таких товарів на ринок США,

– наголосили в асоціації.

Зауважте! Асоціація підприємців Швейцарії особливо занепокоєна, що запропоновані мита США для Швейцарії можуть бути вищими, ніж для країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, адміністрація США розпочала два масштабні торгівельні розслідування, метою яких є відновити мита, запроваджені Дональдом Трампом раніше та скасовані Верховним судом у лютому. Наразі діє тимчасове 10% мито, яке зберігатиметься до липня, після чого його може замінити новий тариф у межах процедури за розділом 301.

Офіс торгового представника США пропонує запровадити нові мита для ключових торгівельних партнерів, серед яких Європейський Союз, Канада та Мексика. Згідно з пропозицією, для імпорту з Канади, Мексики, ЄС, Тайваню та Великої Британії передбачене мито на рівні 10%.

Водночас для товарів із Китаю, Індії, Японії, Південної Кореї, Бразилії та Швейцарії пропонується вищий тариф — 12,5%. Причому нове мито може застосовуватися поверх уже чинних тарифних ставок.

У ЄС різко розкритикували такі плани Вашингтона. Європейська комісія заявила, що вважає нові мита необґрунтованими. А голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав звинувачення Вашингтона абсурдними, заявивши, що США "відчайдушно шукають нові юридичні підстави для збереження своєї тарифної політики" після поразки у Верховному суді.