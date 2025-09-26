Что планирует сделать Евросоюз?

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился журналист Бьярке Смит-Майер, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также "Это разрушит экономику": Орбан отверг требование Трампа по российской нефти

Идея была разделена с национальными столицами накануне встречи послов ЕС сегодня, где они заложат основу для саммита европейских лидеров в Копенгагене на следующей неделе,

– говорится в материале.

Общая концепция обсуждалась неформально в течение нескольких недель. Украина будет возвращать кредит только после того, как Россия закончит войну и выплатит послевоенные репарации.

Если это произойдет, Европейский Союз компенсирует средства компании Euroclear, бельгийскому финансовому учреждению, которое хранит эти активы.

В частности Европейская Комиссия заявила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться для:

"оборонного сотрудничества"; поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

Важно! Также было предложено изменить правила продления санкций – вместо единодушия перейти к квалифицированному большинству, чтобы уменьшить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и вернет активы России.

Что известно о последнем пакете санкций против России?

19 сентября Европейский Союз объявил новые детали санкций против России. О них сообщила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о запрете импорт российского СПГ, снижение предельной цены на нефть и санкции против "теневого флота". Также фон дер Ляйен рассказала об ограничениях против дополнительных банков и компаний, связанных с российскими альтернативными платежными системами.

Обратите внимание! Кроме того, ЕС работает над решением по использованию замороженных активов России.

Что еще известно о замороженных активах России?