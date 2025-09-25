Вона нагалосила, що НАТО повинно захищати кожен сантиметр території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн для телеканалу CNN.

Що фон дер Ляэн думає про можливість збивати російські літаки у просторі НАТО?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські країни мають право збивати літаки, які порушують їх повітряний простір з метою провокацій.

Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгення у наш повітряний простір, тоді – авжеж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі",

– наголосила вона.

Що відомо про російські провокації у повітряному просторі НАТО?