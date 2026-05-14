Яку допомогу готує ЄС для України?

Наразі Європа завершує підготовку пакета підтримки для дронів на 6 мільярдів євро, про що написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Урсула фон дер Ляєн Глава Європейської комісії Ще одна ніч смерті та руйнувань. І невибіркових ударів по цивільних. Поки Росія відкрито насміхається з дипломатичних зусиль, ми продовжуємо зміцнювати Україну.

Очільниця Єврокомісії оголосила, що Євросоюз завершує підготовку пакета підтримки для дронів на 6 мільярдів євро.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Очікується, що новий 21-й пакет санкцій представлять наприкінці червня або на початку липня. Про це писали у Politico. Ймовірно, що він буде спрямований проти російських банків, фінансових установ, компаній військово-промислового комплексу та фірм, які продають викрадене українське зерно.

Про це повідомили семеро чиновників і дипломатів Євросоюзу. Згідно з інформацією, вони обізнані із підготовкою пакета санкцій.

Цікаво! Посадовці також бачать шанс просунути санкції, які раніше блокував уряд Віктора Орбана, колишнього прем’єр-міністра Угорщини.

Нагадаємо, що чинну допомогу очільниця Європейської Комісії анонсувала ще у квітні. Вона пояснила, що Євросоюз виплатить перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік ще цього кварталу.

Зокрема, третина від 90 мільярдів євро кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України, а дві третини – на оборону.

Водночас Володимир Зеленський ще 11 травня повідомив, що Україна очікує перший транш допомоги у червні.

Що ще відомо про допомогу для України?

У Євросоюзі можуть відновити перемовини щодо заморожених активів Росії. Про це зокрема заговорив Міністр фінансів Нідерландів Елько Гейнен. Заклики нібито підтримали Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. А представники інших країн, згідно з інформацією, промовчали.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу повідомив про зв'язок програми від МВФ та кредиту на 90 мільярдів. Якщо Міжнародний валютний фонд призупинить свою програму, то Україна не зможе отримати 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Але 60 мільярдів, які призначені для підтримки оборонного сектору, нададуть без умов.