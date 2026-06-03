Про це повідомило Кіпрське головування в Раді ЄС на своїй сторінці в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що відомо про відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС?

Його поки що готують, але процес уже розпочато.

Це є важливою віхою на шляху країн до європейської інтеграції та є потужним сигналом про єдність і рішучість ЄС. Найближчими днями ми продовжимо наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття кластера,

– мовиться в дописі.

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Також там зауважили: керуються підходом, який ґрунтується на заслугах, і досягають успіхів у питанні розширення. А саме воно є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу.

"Радіо Свобода" з посиланням на речника головування Кіпру в ЄС додало: спільна позиція ЄС щодо першого кластера буде офіційно схвалена наступного тижня. Проте інтенсивна робота на рівні робочих груп розпочнеться вже 4 червня.

Початок переговорів повинні схвалити держави – члени ЄС на засіданні Ради з загальних питань. Потім його мають підтвердити на саміті європейських лідерів 18–19 червня. Там, до слова, уперше буде Петер Мадяр.

3 червня Україна взяла на себе зобов'язання стосовно угорської національної меншини. Якщо Київ виконає усе домовлене, Будапешт перестане блокувати вступ України в Євросоюз.